Ferraz abrirá 1,2 mil inscrições para oficinas culturais

Se você quer começar o ano de 2026 em movimento, esta é a sua oportunidade. A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos abrirá as inscrições no dia (15) para as oficinas de dança e música nos quatro polos da cidade. Neste ano, mais de 1,2 mil vagas serão ofertadas aos moradores.

As inscrições estarão abertas para os cursos: canto e coral, teclado, violão, balé, dança de salão, street dance, expressão e movimento e muitos outros.

Para participar, basta ir até um dos polos levando o documento original com foto e o comprovante de endereço. Em caso de menor de idade, é necessário estar acompanhado de um adulto responsável legal, também tendo em mãos a documentação.

A ação tem como objetivo promover o bem-estar e o desenvolvimento cultural da população. Todos os cursos ofertados são gratuitos e os seguintes equipamentos estarão abertos para a inscrição: Centro de Arte e Cultura (CAC), Estação Cidadania e Cultura, Biblioteca Municipal José Andere e Casa da Mulher. Os interessados devem procurar as atividades disponíveis em seu polo de preferência.

Confira os cursos disponíveis e telefones para contato:

Polos:

* Centro de Arte e Cultura (4679-5728)

* Estação Cidadania e Cultura (4678-5708)

* Biblioteca Municipal José Andere (4676-4500)

* Casa da Mulher

Oficinas Culturais 2026

* Ballet

* Ballet Baby Class

* Street Dance

* Fit Dance

* Dança de Salão

* Sertanejo

* Ritmos

* Expressão Corporal

* Teclado

* Violão

* Canto e Coral

* Trombone

* Bombardino

* Tuba

* Trompete

* Flugelhorn

* Percussão

* Bateria

* Fuxico

* Crochê

* Boneca de Pano

* Macramê

* Artes Manuais

* Flauta Doce

* Pintura

* Artesanato Reciclado

* Desenho

* Funcional