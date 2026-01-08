Ferraz abrirá 1,2 mil inscrições para oficinas culturais

Se você quer começar o ano de 2026 em movimento, esta é a sua oportunidade. A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos abrirá as inscrições no dia (15) para as oficinas de dança e música nos quatro polos da cidade. Neste ano, mais de 1,2 mil vagas serão ofertadas aos moradores.
As inscrições estarão abertas para os cursos: canto e coral, teclado, violão, balé, dança de salão, street dance, expressão e movimento e muitos outros.
Para participar, basta ir até um dos polos levando o documento original com foto e o comprovante de endereço. Em caso de menor de idade, é necessário estar acompanhado de um adulto responsável legal, também tendo em mãos a documentação.
A ação tem como objetivo promover o bem-estar e o desenvolvimento cultural da população. Todos os cursos ofertados são gratuitos e os seguintes equipamentos estarão abertos para a inscrição: Centro de Arte e Cultura (CAC), Estação Cidadania e Cultura, Biblioteca Municipal José Andere e Casa da Mulher. Os interessados devem procurar as atividades disponíveis em seu polo de preferência.
Confira os cursos disponíveis e telefones para contato:
Polos:
* Centro de Arte e Cultura (4679-5728)
* Estação Cidadania e Cultura (4678-5708)
* Biblioteca Municipal José Andere (4676-4500)
* Casa da Mulher
Oficinas Culturais 2026
* Ballet
* Ballet Baby Class
* Street Dance
* Fit Dance
* Dança de Salão
* Sertanejo
* Ritmos
* Expressão Corporal
* Teclado
* Violão
* Canto e Coral
* Trombone
* Bombardino
* Tuba
* Trompete
* Flugelhorn
* Percussão
* Bateria
* Fuxico
* Crochê
* Boneca de Pano
* Macramê
* Artes Manuais
* Flauta Doce
* Pintura
* Artesanato Reciclado
* Desenho
* Funcional