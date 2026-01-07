Secretaria de Cultura de Suzano promove programação especial para o período de férias

Haverá oficinas artísticas, pintura facial e brinquedos infláveis durante o mês de janeiro; atividades serão realizadas em diferentes regiões de Suzano, sempre das 11 às 17 horas, a partir do próximo domingo (11/01)

Suzano terá uma programação extensa e gratuita durante o período das férias escolares, reunindo oficinas de desenho e de circo, aulas de dança, pintura facial e brinquedos infláveis, a partir do próximo domingo (11/01). Todas as atividades serão promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura em diferentes regiões da cidade.

A programação começa no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) no segundo e no último domingo do mês (11 e 25/01), das 11 às 17 horas. Durante estes dias, as crianças poderão aproveitar brinquedos infláveis, pintura facial, brinquedos infláveis, oficina de circo e street dance.

As mesmas atividades serão realizadas na Casa de Cultura de Palmeiras (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras), em 17 de janeiro (sábado), e no Parque do Mirante (avenida Katsutoshi Naito, 976 – Sesc), no dia 18 (domingo), ambos também das 11 às 17 horas.

Para participar das oficinas não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer ao local com antecedência, já que as atividades serão realizadas durante todo o evento.

Além do público infantil, a programação também conta com ações no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 – Centro), realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. No espaço centenário, os visitantes podem participar de visitas guiadas por todo o imóvel e assistir ao espetáculo teatral “Memórias da Casa”, que apresenta, de forma lúdica e dinâmica, a trajetória do equipamento público e a história de Suzano.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância de promover atividades de lazer durante as férias. “Garantir que as famílias tenham acesso a essas ações no período de recesso é uma forma de promover a cultura de maneira contínua. Além disso, assegurar a realização das atividades em diferentes pontos da cidade fortalece a descentralização cultural”, afirmou.