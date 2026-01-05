Jovem que sumiu no Pico Paraná é encontrado vivo após cinco dias desaparecido

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, foi localizado nesta segunda-feira (5) após desaparecer durante trilha no ponto mais alto do Sul do Brasil

O jovem Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, foi encontrado vivo na manhã desta segunda-feira (5) após cinco dias desaparecido no Pico Paraná, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Ele havia sumido no dia 1º de janeiro, enquanto descia a trilha do local, que é considerado o ponto mais alto da Região Sul do país.

Desde o desaparecimento, bombeiros e voluntários atuavam nas buscas, enfrentando condições difíceis de terreno e clima na região montanhosa.

Vídeo mostra jovem debilitado, mas consciente

Em um vídeo divulgado pela família nas redes sociais, Roberto aparece visivelmente machucado, mas consciente, informando que havia chegado a uma fazenda na região após caminhar sozinho.

“Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meu óculos, mas estou bem”, afirmou o jovem no registro.

De acordo com os bombeiros, Roberto andou mais de 20 quilômetros sozinho até chegar à localidade de Cacatu, no município de Antonina, na descida do Pico Paraná.

Resgate e avaliação médica

Segundo o tenente Ícaro Gabriel, do Corpo de Bombeiros, equipes se deslocaram na manhã desta segunda-feira até a fazenda onde o jovem se encontrava. Após o resgate, Roberto será encaminhado ao Hospital de Antonina, onde passará por exames médicos para avaliação do seu estado de saúde.

Apesar das escoriações e da perda dos óculos, o quadro inicial é considerado estável.

Desaparecimento ocorreu durante descida da trilha

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, Roberto iniciou a trilha no dia 31 de dezembro, acompanhado de uma amiga. Durante a subida, ele teria passado mal. Após descanso no cume e encontro com outros dois grupos de montanhistas, a dupla iniciou a descida por volta das 6h30.

Em determinado ponto antes do acampamento, Roberto se separou do grupo. Momentos depois, o segundo grupo que descia pela trilha passou pelo local onde ele havia ficado, mas não o encontrou.

Montanhistas acionaram bombeiros

O analista jurídico Fábio Sieg Martins, que fazia parte de um dos grupos que encontrou Roberto e sua amiga na trilha, relatou que o desaparecimento foi percebido apenas ao chegarem ao acampamento base.

Segundo ele, ao notar que o jovem não havia retornado, o grupo voltou pela trilha e, no primeiro ponto com sinal de celular, acionou o Corpo de Bombeiros, informando a última localização conhecida.

Investigação tratava o caso como desaparecimento

No sábado (3), a Polícia Civil iniciou a investigação formal após a família registrar um boletim de ocorrência. Roberto mora em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O delegado Glaison Lima Rodrigues afirmou, à época, que não havia indícios de crime e que o caso era tratado exclusivamente como desaparecimento.

Segundo a polícia, depoimentos foram colhidos da jovem que acompanhava Roberto, de montanhistas e de familiares. O delegado destacou que, caso surgisse qualquer indício de infração penal, o procedimento poderia ser convertido em inquérito.