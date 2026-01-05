AÇÃO PREVENTIVA GARANTE SEGURANÇA NO BAIRRO CACHOEIRA DURANTE PERÍODO DE CHUVAS.



Uma ação preventiva integrada realizada pela Defesa Civil de Santa Isabel, em parceria com a Neoenergia Elektro e a Secretaria de Serviços Municipais, foi essencial para garantir a segurança da população do bairro Cachoeira, em Santa Isabel, neste início de ano.



A ocorrência foi registrada no dia 1º de janeiro, nas proximidades do Caminho da Capela, onde troncos de árvores estavam em contato direto com a rede elétrica, apresentando risco iminente de queda. Diante do cenário e da previsão de novas chuvas para os próximos dias, as equipes agiram de forma preventiva, priorizando a proteção de pedestres, residências e de toda a população do entorno.



Mesmo com diversas ocorrências simultâneas em diferentes regiões do município, no dia 2 de janeiro as equipes retornaram prontamente ao local para executar o serviço com segurança, realizando os procedimentos necessários para eliminar os riscos identificados.



A atuação conjunta reforça a importância da parceria entre a Defesa Civil e a Neoenergia, especialmente neste período crítico de dezembro e início de janeiro, quando as chuvas intensas elevam significativamente o risco de quedas de árvores, danos à rede elétrica e acidentes.



A Prefeitura de Santa Isabel destaca que ações preventivas como essa são fundamentais para evitar ocorrências mais graves, preservando vidas, patrimônios e garantindo mais tranquilidade à população durante o período chuvoso.