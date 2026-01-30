Lula planeja agenda de Carnaval em Recife, Salvador e Rio de Janeiro em ano eleitoral

Presidente pretende cumprir roteiro em três capitais estratégicas, com foco em articulação política e reforço de alianças regionais

Presidente prepara roteiro de Carnaval por três capitais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende cumprir uma agenda intensa durante o feriado de Carnaval de 2026, com passagens por Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O roteiro está em fase final de organização pelo gabinete presidencial e ocorre em um ano eleitoral, no qual Lula busca viabilizar um quarto mandato.

A estratégia combina presença em eventos populares de grande visibilidade com gestos políticos direcionados a aliados locais nas três capitais, consideradas estratégicas no cenário nacional.

Objetivos políticos e sinalização de disposição eleitoral

Segundo auxiliares, a agenda de Carnaval tem dois objetivos principais:

Demonstrar disposição física e política , aos 80 anos, diante do debate eleitoral;

, aos 80 anos, diante do debate eleitoral; Reforçar alianças regionais em estados-chave para a disputa presidencial.

A avaliação interna é de que a presença do presidente em eventos populares amplia a visibilidade política e fortalece vínculos com lideranças locais em um momento decisivo do calendário eleitoral.

Recife: convite de João Campos e disputa de palanques em Pernambuco

A primeira parada prevista é Recife, onde Lula deve participar do Galo da Madrugada, no sábado de Carnaval. O convite partiu do prefeito João Campos (PSB), aliado do presidente e uma das principais lideranças políticas de Pernambuco.

O cenário político no estado, porém, é marcado por uma disputa de hegemonia. Lula mantém relação próxima tanto com João Campos quanto com a governadora Raquel Lyra (PSD), que deve buscar a reeleição. Os dois grupos tendem a protagonizar palanques distintos no estado, o que exige equilíbrio político do presidente.

Salvador: PT aposta em chapa majoritária no estado

Em Salvador, Lula deve atuar como principal articulador político do PT na Bahia. O presidente deve reforçar apoio à tentativa de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que enfrentará ACM Neto (União Brasil).

Além da disputa pelo governo estadual, o partido trabalha para consolidar uma chapa ao Senado composta por:

Rui Costa (PT) , ministro da Casa Civil;

, ministro da Casa Civil; Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.

A presença de Lula na capital baiana é considerada central para a estratégia eleitoral do partido no estado.

Rio de Janeiro: homenagem no Sambódromo e articulação local

No Rio de Janeiro, Lula deve acompanhar o desfile da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a se apresentar no domingo de Carnaval. O enredo da escola presta homenagem ao presidente, e a expectativa é que Lula assista ao desfile no camarote da prefeitura, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD).

Paes é apontado como possível aliado de Lula na disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro, o que confere peso político adicional à presença do presidente no evento.

Agenda ainda em construção e atuação da equipe precursora

Auxiliares afirmam que a agenda detalhada do presidente em cada cidade ainda está sendo ajustada, incluindo a definição de compromissos institucionais e encontros políticos paralelos aos eventos carnavalescos.

A equipe precursora da Presidência da República, responsável por visitar previamente os locais e organizar aspectos de segurança e logística, deve se deslocar para Recife, Salvador e Rio de Janeiro nos próximos dias.

Viagens internacionais após o Carnaval

Encerrado o roteiro de Carnaval, Lula dará início a uma agenda internacional. Na terça-feira de Carnaval, dia 17, o presidente embarca para a Índia, onde permanece até o dia 21.

Na sequência, segue para a Coreia do Sul, com compromissos previstos entre 22 e 24 de fevereiro. Já em março, o presidente confirmou uma visita aos Estados Unidos, onde deverá se reunir em Washington com o presidente Donald Trump.

Contexto político do giro nacional

A agenda de Carnaval integra um conjunto mais amplo de movimentos políticos do presidente em 2026, combinando compromissos institucionais, articulação eleitoral e viagens internacionais. A presença em eventos populares de grande alcance ocorre em meio à consolidação de alianças regionais e à preparação do cenário político para a disputa presidencial.