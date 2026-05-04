Prefeitura de Ferraz promove integração de novos servidores no Paço Municipal

Iniciativa reúne 43 profissionais e apresenta diretrizes administrativas e normas de segurança antes do início das atividades

Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Administração, realizou a integração de novos servidores municipais no Anfiteatro do Paço Municipal localizado na R. Pedro Foschini, 200 – Vila Romanópolis. Ao todo, 43 profissionais das secretarias de Educação, Assistência Social, Administração e Saúde participaram da atividade preparatória.

O encontro marca o acolhimento dos novos colaboradores à chamada “família ferrazense”, conforme destacou a gerente da Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, Jeniffer Orlandi Carmo. De acordo com ela, a iniciativa tem como objetivo apresentar a estrutura organizacional da Prefeitura, além de orientar os servidores sobre fluxos internos e diretrizes institucionais antes do início das funções.

A programação foi dividida em dois períodos. Pela manhã, a coordenadora executiva de Administração, Elen de Oliveira, conduziu uma palestra sobre administração pública, detalhando o funcionamento das secretarias e os serviços ofertados à população. No período da tarde, o engenheiro de segurança do trabalho Fábio irá ministrar uma capacitação com foco na Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), abordando o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de orientações sobre prevenção e combate a incêndios e boas práticas no ambiente de trabalho.

Realizada ao longo de um único dia, a integração será concluída às 17h com a posse oficial dos novos servidores. A partir desse momento, os profissionais estarão aptos a iniciar suas atividades nas respectivas unidades, incluindo escolas, equipamentos de saúde e demais setores da administração municipal.