Consultório de oftalmologia ultrapassa 300 atendimentos em primeiro mês e amplia acesso à saúde em Itaquá

Serviço tem capacidade para 100 atendimentos semanais

Inaugurado em março no Centro de Especialidades, o consultório de oftalmologia de Itaquaquecetuba já apresenta resultados positivos no atendimento à população. Em um mês e meio de funcionamento, o serviço realizou 340 atendimentos, ampliando o acesso a consultas especializadas e fortalecendo o cuidado com a saúde ocular no município.

Com capacidade para até 100 atendimentos semanais, o consultório foi implantado com o objetivo de reduzir a fila por consultas oftalmológicas e evitar o deslocamento de pacientes para outras cidades.

O espaço conta com equipamentos modernos, viabilizados por meio de parceria com o Rotary Club, que contribuiu com a doação dos aparelhos. A iniciativa tem permitido mais agilidade no diagnóstico de problemas de visão e no encaminhamento para tratamentos específicos.

“Estamos conseguindo dar mais rapidez aos atendimentos e oferecer um serviço de qualidade para a população. Esse é um avanço importante na ampliação da nossa rede especializada”, disse o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

A expectativa é que o município consiga reduzir a demanda reprimida ao longo dos próximos meses. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio, seguindo o fluxo das unidades básicas de saúde.

“Estamos investindo para garantir mais acesso e qualidade no atendimento. Esse consultório já mostra resultados importantes e fortalece nosso compromisso com a saúde da população”, concluiu o prefeito Eduardo Boigues.