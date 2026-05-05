GCM prende acusado de descumprir medida protetiva e ameaçar a própria avó

Prisão ocorreu na última semana, após a mulher acionar a equipe por meio do aplicativo ‘Está Acontecendo’; ferramenta ajuda vítimas de violência de gênero a pedirem socorro em tempo real

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha, prendeu em flagrante um indivíduo por descumprimento de medida protetiva e ameaçar a vítima, que é sua própria avó. A equipe foi chamada por meio do aplicativo “Está Acontecendo”, que ajuda mulheres a entrar em contato ainda durante a ocorrência e envia a localização via WhatsApp.

A ação teve início no final da tarde do dia 29 de abril (quarta-feira), por volta das 18 horas, no Jardim Monte Cristo. A Patrulha Maria da Penha chegou ao local após receber o chamado da vítima, que acreditava que o agressor já havia deixado sua residência. Familiares da mulher, entretanto, alertaram que o suspeito estava escondido no quintal do imóvel.

A equipe pediu suporte ao Canil da GCM e realizou a busca com ajuda de um dos cães, que encontrou o neto da vítima nos entulhos da área externa da casa. Durante a abordagem, o homem se comportou de forma resistente e agressiva, tornando necessário o uso de força progressiva por parte dos agentes para conseguir algemá-lo. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro Municipal e, diante de sua liberação sem lesões constatadas, foi levado à Delegacia Central de Polícia.

O suspeito teve sua prisão deliberada pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, infrações pelas quais já havia ficado preso anteriormente durante quatro meses. Assim como na última ocorrência, que em novembro, o agressor foi denunciado por meio do aplicativo “Está Acontecendo”.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destaca a importância da ação rápida dos agentes da Patrulha Maria da Penha. “O grupamento está na ativa 24 horas por dia, atento aos chamados em todos os canais de contato para oferecer atendimento especializado às vítimas de crimes tão particulares e, neste caso, também com o aplicativo disponível. Nosso compromisso é com a segurança das mulheres e o objetivo de levar à Justiça o maior número de agressores possível”, declarou.

Para realizar uma denúncia à Patrulha Maria da Penha, além do aplicativo “Está Acontecendo”, também é possível utilizar os telefones 153, (11) 4746-3297 e (11) 4746-2150.