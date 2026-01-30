Voo da Latam altera rota e pousa em Ribeirão Preto após bateria pegar fogo a bordo

Aeronave que seguia de São Paulo para Brasília realizou pouso monitorado no interior paulista após incêndio em carregador portátil; não houve feridos

Incidente ocorre durante voo entre São Paulo e Brasília

Um avião da Latam Airlines Brasil precisou alterar a rota e realizar o pouso em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (29), após um carregador portátil (powerbank) pegar fogo dentro da aeronave.

O voo LA3581 havia decolado do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, por volta das 15h30, com destino a Brasília. Cerca de 30 minutos após a decolagem, a tripulação identificou o incidente e o comandante optou pelo desvio da rota como medida preventiva de segurança.

Incêndio foi controlado pela tripulação

Segundo informações apuradas, o carregador portátil apresentou combustão, mas não houve explosão. O foco de incêndio foi rapidamente controlado pela tripulação, que seguiu os protocolos previstos para ocorrências envolvendo dispositivos eletrônicos a bordo.

A atuação evitou a propagação do fogo e garantiu a segurança dos passageiros e da aeronave até o pouso em Ribeirão Preto, que ocorreu sem novos incidentes.

Pouso monitorado e atendimento preventivo em solo

De acordo com a Rede VOA, concessionária responsável pelo aeroporto de Ribeirão Preto, o pouso foi acompanhado por equipes do Corpo de Bombeiros e por profissionais de saúde, acionados de forma preventiva.

Após o desembarque, três passageiros relataram mal-estar, atribuído ao nervosismo provocado pela situação. Eles foram atendidos ainda no aeroporto e não precisaram ser encaminhados para unidades hospitalares.

Voo seguiu viagem após medidas de segurança

Em nota oficial, a Latam Airlines Brasil informou que, após a adoção de todas as medidas técnicas e operacionais necessárias, o voo retomou a viagem para Brasília às 18h30.

A companhia ressaltou que seus tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que os procedimentos adotados seguiram rigorosamente os protocolos de segurança da aviação civil.

“A Latam reforça que todos os seus tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários”, informou a empresa.

Regras para transporte de baterias portáteis em voos

Baterias de lítio, como powerbanks, são permitidas em aeronaves comerciais, mas exigem cuidados específicos. As normas da aviação determinam que esses dispositivos sejam transportados apenas na bagagem de mão, justamente para permitir ação imediata da tripulação em caso de aquecimento ou incêndio.

Companhias aéreas e autoridades aeronáuticas recomendam atenção a sinais como:

aquecimento excessivo do aparelho;

cheiro de queimado;

fumaça ou faíscas.

Ocorrências com dispositivos eletrônicos na aviação

Incidentes envolvendo baterias de lítio são considerados eventos conhecidos no setor aéreo. Por esse motivo, tripulações passam por treinamento específico para lidar com fumaça, fogo e superaquecimento de dispositivos eletrônicos durante o voo.

No caso do voo LA3581, o episódio foi tratado como incidente controlado, sem impacto estrutural à aeronave e sem registro de feridos.

Situação normalizada

Após o pouso monitorado em Ribeirão Preto e o atendimento preventivo aos passageiros, a operação foi normalizada e o voo seguiu para Brasília no mesmo dia.

A Latam não informou se o proprietário do carregador portátil foi identificado nem se haverá apuração adicional sobre o estado do equipamento que pegou fogo a bordo.