Disputa presidencial de 2026 se intensifica: liderança de Lula diminui e cenário aponta maior competitividade

Pesquisa mais recente mostra aproximação de Flávio Bolsonaro no primeiro turno e empate técnico no segundo, indicando polarização consolidada

Lula segue à frente, mas vantagem encolhe no primeiro turno

A mais recente pesquisa do instituto Real Time Big Data revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na corrida presidencial de 2026, mas com uma diferença menor em relação ao senador Flávio Bolsonaro. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 34%, reduzindo a distância para seis pontos percentuais.

O dado reforça uma tendência de maior competitividade eleitoral, especialmente quando comparado ao levantamento anterior, realizado em março, no qual Lula tinha 39% contra 32% de Flávio. Apesar da manutenção da liderança, o avanço do adversário indica um ambiente mais disputado.

Polarização reduz espaço para outros candidatos

Atrás dos dois principais nomes, o cenário segue fragmentado, mas com baixa capacidade de crescimento. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparece com 5%, seguido por Romeu Zema, com 4%. Outros pré-candidatos não ultrapassam a marca de 3%.

Esse cenário evidencia a consolidação de uma disputa polarizada, na qual a maior parte do eleitorado já se concentra entre os dois principais concorrentes. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 5% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.

Segundo turno mostra empate técnico e mudança de dinâmica

A redução da vantagem de Lula no primeiro turno se reflete diretamente nas simulações de segundo turno. Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro aparece com 44%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra 43%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O movimento indica uma disputa aberta, com leve oscilação em favor de Flávio em comparação ao levantamento anterior, quando Lula liderava numericamente. A queda no número de indecisos e votos nulos — de 17% para 13% — contribui para esse cenário mais definido e competitivo.

Divisão por renda e região permanece estável

A pesquisa também aponta que a base eleitoral dos candidatos segue relativamente estável, com divisões claras por perfil socioeconômico e região do país.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula lidera com 46%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Já entre aqueles que recebem mais de cinco salários mínimos, o cenário se inverte, com 36% para Flávio e 30% para Lula.

Regionalmente, o padrão também se mantém consistente. Lula continua com vantagem significativa no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro apresenta melhor desempenho nas regiões Sul e Centro-Oeste.

Rejeição elevada limita crescimento dos candidatos

Outro ponto relevante do levantamento é o alto índice de rejeição dos dois principais nomes. Luiz Inácio Lula da Silva é rejeitado por 44% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro tem rejeição de 41%.

Esses números indicam um teto de crescimento limitado, dificultando a expansão para além das bases já consolidadas. Esse fator tende a manter a disputa equilibrada e com poucas variações bruscas no curto prazo.

Metodologia da pesquisa

O levantamento do Real Time Big Data foi realizado entre os dias 2 e 4 de maio de 2026, com 2.000 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03627/2026.