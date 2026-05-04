Desenrola 2.0: governo amplia renegociação de dívidas e inclui uso do FGTS para milhões de brasileiros

Programa mira famílias com renda de até R$ 8.105, oferece descontos de até 90% e impõe novas regras para evitar o superendividamento

O governo federal anunciou uma nova fase do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola 2.0, ampliando o alcance da iniciativa para brasileiros com renda de até R$ 8.105. A medida foi oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e busca enfrentar o alto nível de endividamento das famílias no país.

A proposta é permitir que milhões de brasileiros limpem o nome, renegociem débitos antigos e recuperem o acesso ao crédito, com condições mais favoráveis e impacto direto na economia.

Quem pode participar do Desenrola 2.0

O programa é voltado para pessoas que recebem até cinco salários mínimos, o que abrange grande parte da população com dívidas ativas no Brasil.

Podem ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos. Entram na lista débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Além das famílias, o Desenrola 2.0 também inclui estudantes com dívidas do Fies, empresas e produtores rurais, ampliando o alcance da política econômica.

Descontos, juros e novas condições de pagamento

Um dos principais atrativos do programa são as condições facilitadas para renegociação.

Os juros terão limite máximo de 1,99% ao mês, enquanto os descontos podem chegar a até 90% do valor da dívida, dependendo do tipo de crédito e do prazo escolhido.

O governo também prevê a disponibilização de ferramentas para simulação, permitindo que o consumidor entenda com clareza quanto pagará após a renegociação.

Uso do FGTS para quitar dívidas

Outro destaque do programa é a liberação parcial de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Será possível utilizar até 20% do saldo disponível ou até R$ 1 mil (o que for maior) para quitar débitos. A estimativa é que até R$ 8,2 bilhões sejam liberados aos trabalhadores.

Para garantir o uso correto dos recursos, o valor será transferido diretamente ao banco credor, evitando que o dinheiro seja utilizado para outros fins.

Perdão de dívidas e restrições a apostas

O Desenrola 2.0 também prevê medidas adicionais para reduzir o endividamento estrutural.

Dívidas de até R$ 100 poderão ser perdoadas pelas instituições financeiras, seguindo modelo já adotado anteriormente.

Além disso, quem aderir ao programa ficará impedido de utilizar plataformas de apostas online por um período de um ano.

A medida busca evitar que o consumidor renegocie dívidas e volte a se endividar rapidamente, especialmente com gastos de alto risco.

Fundo garantidor e uso de recursos esquecidos

Para viabilizar os descontos oferecidos, o governo criará um fundo garantidor com recursos públicos.

Parte desse valor virá de dinheiro esquecido em contas bancárias, identificado pelo Banco Central do Brasil.

Entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões serão destinados ao fundo, além de um aporte adicional de até R$ 5 bilhões pela União.

O objetivo é reduzir o risco para os bancos e incentivar a adesão ao programa.

Endividamento elevado e impacto na economia

Dados do Banco Central do Brasil indicam que o comprometimento da renda com dívidas atingiu níveis elevados nos últimos anos.

Crises recentes, como a pandemia e a inflação global, pressionaram o orçamento das famílias, levando muitos brasileiros a recorrerem a linhas de crédito com juros altos.

Nesse cenário, o Desenrola 2.0 surge como uma tentativa de reorganizar a vida financeira da população e estimular o consumo, com efeitos positivos na economia.

Contexto político e estratégia do governo

O lançamento do programa ocorre em um momento estratégico, com desafios no Congresso e a proximidade das eleições de 2026.

Internamente, o governo aposta em medidas com impacto direto no cotidiano da população para recuperar apoio e fortalecer sua agenda econômica.

A renegociação de dívidas é vista como uma ferramenta rápida e eficaz para melhorar a percepção econômica, especialmente entre as camadas mais afetadas pelo endividamento.

O que esperar do Desenrola 2.0

A expectativa do governo é renegociar até R$ 58 bilhões em dívidas, alcançando dezenas de milhões de brasileiros.

A primeira edição do programa teve impacto relevante, mas temporário. Agora, com novas regras e maior abrangência, a aposta é em resultados mais duradouros.

Para quem está endividado, a orientação é procurar os canais oficiais dos bancos, avaliar as condições disponíveis e evitar novas dívidas, priorizando o equilíbrio financeiro no longo prazo.