Secretaria de Serviços Urbanos realiza manutenção na iluminação pública da Rua Floriano Peixoto, na Vila Cristina

Intervenção reforça a segurança e integra o cronograma contínuo de melhorias nos bairros do município

A Secretaria de Serviços Urbanos executou nesta segunda-feira (4) a manutenção da iluminação pública na Rua Floriano Peixoto, na Vila Cristina. A iniciativa faz parte do planejamento contínuo da administração municipal voltado à conservação dos espaços urbanos e ao atendimento das demandas da população.

Durante a ação, as equipes técnicas realizaram a revisão da rede elétrica, a substituição de lâmpadas queimadas e os ajustes necessários para restabelecer o pleno funcionamento dos pontos de luz. O serviço tem impacto direto na segurança viária e na mobilidade, além de contribuir para a sensação de segurança dos moradores da região.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância da manutenção preventiva e corretiva. “A iluminação pública é um serviço essencial e atua diretamente na segurança da população. Nosso trabalho é contínuo, com equipes em campo para atender às demandas e garantir que as vias estejam sempre bem iluminadas”, afirmou.

A administração municipal reforça que o monitoramento da iluminação pública é permanente e orienta os munícipes a utilizarem os canais oficiais para registrar solicitações, contribuindo para a agilidade no atendimento e na execução dos serviços em toda a cidade.