Suspeito de feminicídio de estudante brasileira no Paraguai se entrega à polícia no Maranhão

Ex-namorado da vítima era procurado internacionalmente e se apresentou espontaneamente às autoridades em São Luís

O caso que chocou Brasil e Paraguai teve um novo desdobramento nesta segunda-feira (4). O estudante de medicina Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, suspeito de matar a ex-namorada, se entregou à polícia no Maranhão, após dias sendo considerado foragido.

A vítima, Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 22 anos, também estudante de medicina, foi assassinada em Ciudad del Este, no Paraguai, em um crime com características de extrema violência.

Suspeito se apresentou espontaneamente à polícia

Vitor Rangel Aguiar se apresentou na Casa da Mulher Brasileira, em São Luís, onde foi encaminhado ao Departamento de Feminicídio.

Contra ele já havia um mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça do Maranhão a pedido da Polícia Civil. O suspeito também era alvo de um pedido de captura internacional feito pelas autoridades paraguaias.

Ele estava foragido desde o dia 24 de abril, data em que o crime ocorreu. Até o momento, a defesa não se manifestou publicamente.

Crime ocorreu dentro de apartamento no Paraguai

O assassinato aconteceu no apartamento onde Julia morava com uma amiga, em Ciudad del Este, cidade localizada na fronteira com o Brasil.

De acordo com as investigações conduzidas pelo Ministério Público paraguaio, o suspeito teria ido ao local com a justificativa de conversar com a vítima, após o término do relacionamento.

A principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado pela não aceitação do fim do namoro.

Violência extrema marcou o feminicídio

As autoridades paraguaias classificaram o crime como feminicídio, destacando a brutalidade da ação.

Segundo o promotor Osvaldo Zaracho Romero, Julia foi atingida por dezenas de golpes com objetos cortantes e também foi estrangulada. A perícia indicou que o suspeito permaneceu no local por horas após o crime e fugiu levando o celular da vítima.

As armas utilizadas foram apreendidas durante a investigação.

Vítima era estudante de medicina e tinha planos de futuro

Natural de Chapecó, Julia vivia com a família em Navegantes antes de se mudar para o Paraguai em 2025.

Ela cursava medicina na Universidad de la Integración de las Américas, onde buscava realizar o sonho de se tornar pediatra.

Amigos descrevem Julia como uma jovem dedicada, estudiosa e inspiradora, com planos de construir uma carreira na área da saúde e formar uma família.

Caso levanta alerta sobre violência contra mulheres

O crime reacende o debate sobre a violência contra mulheres, especialmente em casos envolvendo relações afetivas.

Segundo especialistas, o feminicídio frequentemente está ligado à recusa do agressor em aceitar o fim de relacionamentos, o que reforça a importância de políticas públicas de proteção e prevenção.