Queda de avião em Belo Horizonte atinge prédio e deixa dois mortos

Aeronave de pequeno porte caiu após decolagem da Pampulha e deixou ainda três feridos na capital mineira

Um grave acidente aéreo registrado na tarde desta segunda-feira (4) provocou mortes e mobilizou equipes de resgate em Belo Horizonte. Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial, resultando na morte de duas pessoas e deixando outras três feridas.

Acidente ocorreu logo após decolagem

A aeronave havia decolado do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16, quando o piloto relatou dificuldades à torre de controle.

Pouco depois, o avião caiu na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital.

O impacto aconteceu no estacionamento de um prédio residencial, causando danos à estrutura e abrindo um buraco na edificação.

Duas mortes e três feridos confirmados

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente.

O piloto e um dos passageiros morreram no local. Outras três vítimas ficaram feridas e foram socorridas, sendo encaminhadas ao Hospital João XXIII.

O estado de saúde dos sobreviventes não havia sido detalhado até a última atualização.

Aeronave é modelo antigo e comportava até cinco ocupantes

Segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião envolvido é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979.

A aeronave tinha capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, e estava registrada em nome de um proprietário particular.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

Equipes de resgate atuaram rapidamente

O atendimento à ocorrência mobilizou diversas forças de emergência.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil.

O resgate começou poucos minutos após a queda, por volta das 12h25, com atuação simultânea para socorro às vítimas e contenção de riscos no local.

Investigação deve apontar causas da queda

As autoridades irão apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a falha relatada pelo piloto momentos antes da queda.

Entre os pontos que devem ser analisados estão condições da aeronave, possíveis falhas mecânicas e fatores operacionais.

O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos periciais.