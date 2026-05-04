Queda de avião em Belo Horizonte atinge prédio e deixa dois mortos

Aeronave de pequeno porte caiu após decolagem da Pampulha e deixou ainda três feridos na capital mineira
Um grave acidente aéreo registrado na tarde desta segunda-feira (4) provocou mortes e mobilizou equipes de resgate em Belo Horizonte. Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial, resultando na morte de duas pessoas e deixando outras três feridas.
Acidente ocorreu logo após decolagem
A aeronave havia decolado do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16, quando o piloto relatou dificuldades à torre de controle.
Pouco depois, o avião caiu na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste da capital.
O impacto aconteceu no estacionamento de um prédio residencial, causando danos à estrutura e abrindo um buraco na edificação.
Duas mortes e três feridos confirmados
De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente.
O piloto e um dos passageiros morreram no local. Outras três vítimas ficaram feridas e foram socorridas, sendo encaminhadas ao Hospital João XXIII.
O estado de saúde dos sobreviventes não havia sido detalhado até a última atualização.
Aeronave é modelo antigo e comportava até cinco ocupantes
Segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião envolvido é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979.
A aeronave tinha capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, e estava registrada em nome de um proprietário particular.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas.
Equipes de resgate atuaram rapidamente
O atendimento à ocorrência mobilizou diversas forças de emergência.
Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil.
O resgate começou poucos minutos após a queda, por volta das 12h25, com atuação simultânea para socorro às vítimas e contenção de riscos no local.
Investigação deve apontar causas da queda
As autoridades irão apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a falha relatada pelo piloto momentos antes da queda.
Entre os pontos que devem ser analisados estão condições da aeronave, possíveis falhas mecânicas e fatores operacionais.
O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos periciais.