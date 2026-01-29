Prefeitura de Ferraz realiza cronograma de manutenção nas 66 escolas para o retorno às aulas

Ações incluem roçagem, capinação, poda de árvores e limpeza geral para garantir mais segurança e bem-estar à comunidade escolar.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está executando um cronograma de manutenção em todas as 49 escolas municipais da rede de ensino e 17 escolas conveniadas, com foco na preparação das unidades para o retorno às aulas, previsto para o dia 9 de fevereiro, garantindo ambientes mais seguros, limpos e adequados para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

As ações são realizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e incluem serviços de roçagem, capinação, poda de árvores e limpeza geral nas unidades escolares, promovendo melhorias na infraestrutura, além de mais segurança e bem-estar para quem utiliza os espaços diariamente.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o cuidado com as escolas é uma prioridade da gestão. “Estamos realizando esse cronograma de forma planejada para atender todas as escolas do município. Nosso objetivo é oferecer ambientes mais organizados, seguros e acolhedores para os alunos e profissionais da educação, contribuindo diretamente para a qualidade do ensino em Ferraz de Vasconcelos”, destacou o secretário.

A Prefeitura segue empenhada em manter os prédios públicos em boas condições, reforçando o compromisso com a educação e com a qualidade de vida da população.