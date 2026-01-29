Tarcísio reafirma permanência em São Paulo após visita a Bolsonaro e declara apoio a Flávio em cenário presidencial

Governador paulista diz que prioridade é seguir no comando do estado e confirma apoio político após encontro autorizado pelo STF em Brasília

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (29) que pretende permanecer no cargo e disputar a reeleição estadual, após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília. Depois do encontro, realizado na unidade onde Bolsonaro cumpre pena, o governador declarou que seu foco político continua sendo a gestão paulista. “Meu interesse é ficar em São Paulo”, disse.

Encontro ocorreu em unidade militar no Distrito Federal

A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e marca o primeiro encontro presencial entre Tarcísio e Bolsonaro desde setembro do ano passado. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses na chamada Papudinha, no Distrito Federal, em decorrência de condenação por liderar trama golpista. O comboio do governador chegou ao local por volta das 10h56 e deixou a unidade perto de 12h50, após reunião reservada.

Este também foi o primeiro contato direto entre os dois desde o período em que Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar. Uma visita anterior estava prevista para a semana passada, mas foi cancelada por motivos familiares, segundo a assessoria do governador.

Apoio declarado a Flávio Bolsonaro para a Presidência

Após a visita, Tarcísio confirmou que vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro em uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto. O governador afirmou que o nome do senador vem ganhando força dentro do grupo político e que o apoio é uma decisão definida. A sinalização reforça o alinhamento com o núcleo político ligado ao ex-presidente e antecipa movimentos de composição para a disputa nacional.

Questionado se irá apoiar Flávio, Tarcísio respondeu: “Claro, sem dúvida, como tenho afirmado constantemente”.

Prioridade é a reeleição ao governo paulista

Ao afirmar publicamente que quer continuar em São Paulo, Tarcísio busca encerrar especulações sobre uma possível candidatura presidencial. Nos bastidores, seu nome vinha sendo citado como alternativa competitiva em cenários nacionais, mas o governador indicou que a estratégia é manter o projeto estadual, concentrar esforços na gestão, disputar a reeleição e preservar a base política construída no estado.

Impacto no cenário eleitoral de 2026

O encontro e as declarações após a visita produzem efeitos diretos no desenho político para 2026. O apoio explícito a Flávio Bolsonaro fortalece a pré-articulação de uma candidatura ligada ao grupo do ex-presidente, reduz a incerteza sobre o papel de Tarcísio na disputa nacional, sinaliza unidade entre aliados e antecipa o reposicionamento de lideranças e partidos que acompanham o campo da direita. Analistas avaliam que definições antecipadas tendem a influenciar alianças, estratégias regionais e a formação de chapas nos próximos meses.