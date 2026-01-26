Prouni 2026 abre inscrições para o primeiro semestre nesta segunda-feira

Programa federal oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026 têm início nesta segunda-feira (26). O procedimento é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, ficando disponível até a próxima quinta-feira (29).

O Prouni é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior no Brasil e concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica ofertados por instituições privadas em todo o país.

Critérios básicos para participação no Prouni 2026

Para se inscrever no processo seletivo, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e ter participado de uma ou mais edições do Enem de 2024 e 2025. Também é exigido que o candidato tenha obtido no mínimo 450 pontos de média nas cinco provas do exame e não tenha zerado a redação.

O edital do programa impede a participação de candidatos que tenham realizado o Enem apenas na condição de treineiro ou para fins de autoavaliação, antes da conclusão do ensino médio. Para fins de classificação, o sistema considera automaticamente a melhor média obtida pelo estudante entre as edições válidas do Enem.

Exigências sobre a formação escolar do candidato

Além da nota no Enem, o Prouni estabelece critérios relacionados à trajetória escolar do candidato. Podem concorrer estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública, ou integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral. Também são aceitos candidatos que tenham feito parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada, desde que como bolsista integral ou parcial.

O programa ainda permite a participação de estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola privada, seja como bolsista parcial ou sem bolsa, além de pessoas com deficiência, conforme previsto em lei. Professores da rede pública de ensino também podem se inscrever, exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia, voltados à formação do magistério da educação básica.

Limites de renda para concessão das bolsas

A renda familiar bruta mensal por pessoa é um dos principais critérios para a concessão das bolsas do Prouni. Para concorrer às bolsas integrais, a renda não pode ultrapassar um salário mínimo e meio por pessoa. Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

No caso dos professores da rede pública que concorrem às vagas destinadas à formação docente, não se aplica o limite de renda, conforme previsto nas regras do programa.

Modalidades de concorrência e políticas afirmativas

Durante a inscrição, o candidato deve escolher se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas reservadas às políticas afirmativas, destinadas a pessoas com deficiência e a estudantes autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. Essa escolha influencia diretamente a classificação no processo seletivo e não pode ser alterada após a conclusão da inscrição.

Processo de inscrição é totalmente online

Todo o processo de inscrição do Prouni 2026 é realizado de forma 100% digital, podendo ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular. O candidato deve preencher corretamente todas as informações solicitadas, já que inconsistências ou dados incorretos podem levar à desclassificação durante as etapas de verificação.

Prouni segue como porta de entrada para o ensino superior

Desde a sua criação, o Prouni tem desempenhado papel fundamental na democratização do acesso ao ensino superior, permitindo que estudantes de baixa renda ingressem em universidades privadas com apoio financeiro do governo federal. Para o primeiro semestre de 2026, o programa novamente surge como uma oportunidade decisiva para quem busca iniciar ou dar continuidade à formação acadêmica.