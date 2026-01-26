Gás do Povo amplia alcance e passa a atender todas as capitais do Brasil

Programa federal inicia nova fase e começa a distribuir vale-gás para quase 1 milhão de famílias a partir desta segunda-feira

O Programa Gás do Povo entra em uma nova etapa a partir desta segunda-feira (26) e passa a atender todas as capitais brasileiras. Nesta fase de expansão, 950 mil novas famílias começam a receber o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 quilos, que poderá ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras credenciadas espalhadas pelo país.

A ampliação representa um passo importante do governo federal no combate à chamada pobreza energética, situação em que famílias enfrentam dificuldades para acessar serviços essenciais de energia, como iluminação adequada, refrigeração e, principalmente, meios seguros para cozinhar.

Programa deve beneficiar 15 milhões de famílias até março

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deverá estar em pleno funcionamento até o mês de março, quando o número de beneficiários deve alcançar cerca de 15 milhões de famílias em todo o Brasil.

A proposta do programa é garantir que famílias de baixa renda tenham acesso regular ao gás de cozinha, reduzindo a dependência de alternativas consideradas perigosas e insalubres, como lenha, carvão e querosene. Segundo o ministério, essas práticas elevam os riscos de doenças respiratórias, queimaduras e acidentes domésticos, especialmente entre crianças e idosos.

Impacto direto na saúde e no orçamento familiar

Além do impacto social, o Gás do Povo também é visto como uma política de prevenção em saúde pública. O acesso contínuo ao botijão de gás permite que as famílias utilizem uma fonte de energia mais limpa e segura, diminuindo a exposição à fumaça e a materiais tóxicos.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destaca que o programa também tem efeito direto no orçamento doméstico. Segundo ele, ao deixar de gastar com a compra do botijão, as famílias podem direcionar esses recursos para alimentação, medicamentos ou outras necessidades básicas, aliviando a pressão financeira mensal.

Com a implementação do Gás do Povo, o Auxílio Gás, que atualmente atende cerca de 4,4 milhões de famílias com o pagamento bimestral para a compra de um botijão, será gradualmente substituído, dando lugar ao novo modelo de recarga direta.

Expansão alcança capitais que ainda não participavam

Nesta segunda fase, o programa passa a atender 17 capitais que ainda não estavam incluídas, o que garante cobertura total em todas as capitais do país. A ampliação inclui cidades das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, consolidando o alcance nacional da iniciativa.

Com isso, o Gás do Povo avança de forma significativa na meta de se tornar um programa universalizado nas áreas urbanas, com previsão de chegar a todos os 5.571 municípios brasileiros nos próximos meses.

Quem pode receber o benefício do Gás do Povo

Para ter direito ao vale-gás, a família precisa atender a critérios específicos definidos pelo governo federal. É necessário ser beneficiária do Bolsa Família, possuir ao menos duas pessoas no núcleo familiar e apresentar renda per capita de até meio salário mínimo.

Também é obrigatório que o Cadastro Único esteja atualizado nos últimos 24 meses e que o CPF do responsável familiar esteja regular, sem pendências junto aos órgãos oficiais. Esses requisitos garantem que o benefício seja direcionado às famílias em situação de maior vulnerabilidade social.

Formas de utilização do vale-gás

O acesso ao benefício foi estruturado para facilitar o uso pelas famílias contempladas. O vale pode ser utilizado por meio do aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo cartão do Bolsa Família com chip, pelo cartão de débito da Caixa Econômica Federal ou ainda diretamente na revendedora, mediante a informação do CPF do responsável familiar, com envio de código de validação por SMS.

A recarga pode ser realizada apenas em revendas credenciadas, garantindo controle, segurança e rastreabilidade do benefício.

Onde consultar informações e tirar dúvidas

As famílias podem consultar a situação do benefício por diferentes canais oficiais, como o aplicativo Meu Social – Gás do Povo, o site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Portal Cidadão Caixa e a central telefônica da Caixa Econômica Federal.

Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, também estão disponíveis o Disque Social 121, o canal FalaBR, do Governo Federal, e o SAC da Caixa, garantindo atendimento e acompanhamento aos beneficiários.

Próximos passos do programa

Nos próximos dois meses, o governo federal pretende concluir a expansão nacional do Gás do Povo, alcançar 15 milhões de famílias e consolidar a substituição definitiva do Auxílio Gás. A expectativa é que o novo modelo assegure mais eficiência, regularidade e impacto social, garantindo acesso contínuo a uma fonte essencial de energia para milhões de brasileiros.