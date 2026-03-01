1ª Corrida e Caminhada do Consumidor em Arujá atrai mais de 1,5 mil pessoas

A noite deste sábado (14) em Arujá foi marcada por superação e um clima de festa, que contagiou a Avenida Governador Mário Covas, na área central. Após dias de instabilidade, as chuvas deram uma trégua, garantindo condições ideais para que mais de 1,5 mil atletas e entusiastas participassem da 1ª Corrida e Caminhada do Consumidor. O evento, organizado pela Endorf Assessoria Esportiva, com o apoio da Prefeitura de Arujá, entrou para o calendário oficial como a primeira competição da cidade, realizada em alusão à Semana do Consumidor, que é celebrada de 9 a 15 de março. O Procon, como não poderia deixar de ser, também se fez presente com orientações sobre o tema, bem como marcou presença a Associação Comercial e Empresarial de Arujá (ACEA).

Além do caráter esportivo, a edição teve um brilho especial ao homenagear o mês da mulher, integrando o esporte ao empreendedorismo feminino com as tendas de microempreendedoras locais e venda de artesanato. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Clau Camargo, ao lado do secretário municipal de Esportes, Betinho, e dos vereadores da Câmara Municipal, prestigiou o evento e comentou o sucesso desta primeira edição.

Vale lembrar que a programação também teve caráter inclusivo. A categoria PCD iniciou a largada às 19h05, seguida pela categoria Geral às 19h10. Os participantes puderam optar entre a corrida de 5 km, destinada a atletas a partir de 14 anos, conforme as normas da Federação de Atletismo, e a caminhada de 3 km, que teve faixa etária livre e reuniu famílias inteiras.

A premiação foi um dos momentos mais aguardados da noite. Na categoria Geral (masculino e feminino), os cinco primeiros colocados foram agraciados com troféus. O mérito esportivo também foi reconhecido por faixas etárias (16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60+), com troféus para os três primeiros de cada grupo.

Ao final do percurso, o sentimento de vitória foi “materializado” com a entrega das medalhas de participação para todos os corredores, que completaram a prova com o número de peito. O evento reafirmou o potencial de Arujá em sediar grandes celebrações que unem saúde, conscientização promovida pela Semana do Consumidor e a valorização do esporte na qualidade de vida e no dia a dia da comunidade local.