Imposto de Renda 2026: prazo para entrega da declaração começa em 23 de março e vai até 29 de maio

Receita Federal define período para envio da declaração do IR referente ao ano-base 2025; contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos a multa.

A Receita Federal do Brasil anunciou nesta segunda-feira (16) que o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025, terá início no dia 23 de março e seguirá até 29 de maio.

O calendário foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece pouco mais de dois meses para que os contribuintes prestem contas ao Fisco.

Quem perder o prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido, conforme as regras estabelecidas pela Receita.

Mudanças na faixa de isenção não valem para a declaração de 2026

Apesar das discussões recentes sobre a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, essa mudança não terá impacto na declaração deste ano.

Isso acontece porque a declaração entregue em 2026 considera os rendimentos obtidos em 2025, conhecido como ano-base.

Assim, as novas regras de isenção só terão efeito na declaração que será enviada em 2027, referente aos rendimentos obtidos ao longo de 2026.

Contribuinte pode optar pelo desconto simplificado

A Receita Federal informou que os contribuintes poderão optar pelo desconto simplificado na declaração anual.

Nesse modelo, o sistema aplica automaticamente uma dedução de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitada ao valor máximo de R$ 16.754,34.

Esse formato costuma ser vantajoso para quem não possui muitas despesas dedutíveis, como gastos com saúde ou educação.

Formas de enviar a declaração

A declaração do Imposto de Renda 2026 poderá ser entregue por diferentes meios disponibilizados pela Receita Federal.

O contribuinte poderá realizar o envio utilizando o Programa Gerador da Declaração (PGD), disponível para download no site oficial da Receita.

Outra opção é utilizar o sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível pelo portal da Receita ou por aplicativo para dispositivos móveis.

Para acessar o sistema digital será necessário utilizar uma conta Gov.br, com nível de autenticação prata ou ouro.

O aplicativo também estará disponível nas lojas Google Play e App Store, permitindo o envio da declaração por smartphones e tablets.

Pagamento do imposto pode ser parcelado

Caso o contribuinte tenha imposto a pagar, será possível dividir o valor em até oito parcelas mensais e consecutivas.

Entretanto, a Receita estabelece algumas regras para o parcelamento.

Cada parcela deve ter valor mínimo de R$ 50. Quando o valor total do imposto for inferior a R$ 100, o pagamento deverá ser feito em cota única.

Também será possível optar pelo débito automático em conta bancária para facilitar o pagamento das parcelas.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2026

A Receita Federal estabeleceu critérios específicos que determinam quem precisa apresentar a declaração do Imposto de Renda neste ano.

Entre os principais casos estão os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 ao longo de 2025.

Também precisam declarar aqueles que tiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no mesmo período.

A obrigação inclui ainda quem realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil, teve ganho de capital na venda de bens, ou possuía bens e direitos superiores a R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025.

Produtores rurais com receita bruta anual acima de R$ 177.920, pessoas que passaram à condição de residentes no Brasil em 2025 ou que possuem investimentos no exterior também devem enviar a declaração.

Restituições serão pagas em quatro lotes

A restituição será paga em quatro lotes, sendo o primeiro no final de maio. Veja o cronograma:

Primeiro lote, em 29 de maio de 2026

Segundo lote, em 30 de junho de 2026

Terceiro lote, em 31 de julho de 2026

Quarto lote, em 28 de agosto de 2026

Número de declarações cresce a cada ano

No ano passado, mais de 45,6 milhões de contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda.

O número corresponde a cerca de 41% da população economicamente ativa do país, estimada em 110,7 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A expectativa da Receita Federal é que o volume de declarações continue crescendo nos próximos anos, acompanhando o aumento da formalização de rendimentos e investimentos no país.

Especialistas recomendam preparação antecipada

Especialistas em contabilidade orientam que os contribuintes comecem a reunir os documentos com antecedência para evitar problemas no momento do envio da declaração.

Segundo Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, a organização prévia facilita o processo e reduz riscos de inconsistências.

Quem envia a declaração mais cedo e sem erros também costuma receber a restituição nos primeiros lotes, logo após os grupos prioritários definidos pela Receita Federal.

Entre os documentos necessários estão informes de rendimentos de bancos e empresas, comprovantes de despesas médicas e educacionais, dados sobre bens e investimentos e recibos de pagamentos que possam gerar deduções legais.

Organização dos documentos ajuda a evitar erros

A Receita Federal destaca que muitos dados podem ser importados automaticamente da declaração do ano anterior, o que facilita o preenchimento do documento.

Mesmo assim, é essencial conferir todas as informações antes do envio.

A recomendação é reunir informes de rendimentos, comprovantes de despesas, documentos de bens e direitos, registros de investimentos e dados de dependentes, garantindo que a declaração seja enviada de forma correta e completa.

Com o prazo oficial definido, os contribuintes devem começar a se organizar para evitar multas e garantir que a prestação de contas com o Fisco seja feita dentro do período estabelecido.