Arujá recebe reunião do Conselho dos Fundos Sociais do CONDEMAT+

A cidade de Arujá recebeu, nesta quinta-feira (12), a reunião do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+), que reuniu representantes das cidades consorciadas para discutir iniciativas e fortalecer a troca de experiências na área social. Os participantes foram recebidos pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá e coordenadora do Conselho, Clau Camargo.

Durante o encontro, o Sebrae apresentou soluções e oportunidades que podem contribuir com o trabalho desenvolvido pelos Fundos Sociais, especialmente em iniciativas voltadas à capacitação profissional e à geração de renda.

Ainda na reunião, a presidente do Fundo Social de Arujá, Clau Camargo apresentou os principais projetos desenvolvidos no município e conduziu os participantes em uma visita à loja Vale Reciclar. Os representantes conheceram tanto a unidade fixa quanto a loja móvel, iniciativa criada para ampliar o alcance do programa e atender diferentes regiões da cidade.

Para Clau Camargo, momentos como esse fortalecem o trabalho realizado pelos municípios. “A troca de experiências entre os Fundos Sociais é sempre muito produtiva. Cada cidade compartilha iniciativas e aprendizados, o que contribui para aprimorar as ações voltadas às famílias que mais precisam”, destacou.

A reunião em Arujá também marcou o início do calendário de encontros itinerantes do Conselho dos Fundos Sociais do CONDEMAT+ neste ano, com a proposta de aproximar ainda mais os municípios e valorizar as iniciativas locais.

Participaram da reunião a presidente do Fundo Social de Biritiba Mirim, Beta Taino; a presidente do Fundo Social de Ferraz de Vasconcelos; Cida Gambale; a presidente do Fundo Social de Itaquaquecetuba, Mila Boigues; a presidente do Fundo Social de Poá, Flávia Souza; o presidente do Fundo Social de Mairiporã, Marcos Souza; a presidente do Fundo Social de Santa Branca, Edna Barbosa, além de representantes dos municípios de Guarulhos e Santa Isabel.