Fundo Social de Itaquá homenageia 120 mulheres com almoço especial no mês da mulher neste sábado (14)

Participantes foram selecionadas por meio de sorteio

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba vai promover um almoço especial em homenagem ao mês das mulheres, reunindo 120 moradoras do município em um momento de celebração, reconhecimento e valorização feminina.

A iniciativa, que acontece neste sábado (14) no Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI), busca destacar a importância das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e solidária, além de proporcionar um espaço de convivência e integração.

As participantes do encontro foram escolhidas por meio de um sorteio realizado entre as mulheres que frequentam e participam das atividades oferecidas pelo espaço e contará com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues, que reforça o compromisso da instituição com ações voltadas ao fortalecimento e apoio às mulheres.

“Esse é um momento de reconhecimento e carinho para mulheres que fazem a diferença em nossa cidade. Queremos que cada uma se sinta valorizada e lembrada pela sua história e pela sua força. “

“A gestão municipal tem trabalhado para fortalecer políticas e ações que valorizem as mulheres. Esse encontro é uma forma de reconhecer suas histórias e sua contribuição para o desenvolvimento da cidade”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

A ação integra a agenda de atividades realizadas ao longo do mês das mulheres, período dedicado à reflexão, reconhecimento e promoção de políticas e iniciativas que incentivem o protagonismo feminino em diferentes áreas da sociedade.

“As mulheres são protagonistas na construção de uma cidade mais justa e acolhedora. Reconhecer sua importância é reafirmar nosso compromisso com respeito, valorização e oportunidades”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.