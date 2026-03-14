Cientistas brasileiros descobrem nova espécie de dinossauro gigante no Maranhão

Cientistas brasileiros identificaram uma nova espécie de dinossauro gigante no estado do Maranhão. Batizado de Dasosaurus tocantinensis, o animal é considerado um dos maiores já descobertos no Brasil.

De acordo com informações, os fósseis foram encontrados em 2021 durante obras de infraestrutura nas proximidades do município de Davinópolis.

Entre os restos analisados pelos pesquisadores está um fêmur com cerca de 1,5 metro de comprimento, peça fundamental para que os cientistas estimassem o tamanho impressionante do dinossauro, que provavelmente tinha dimensões gigantescas.

O estudo foi publicado na revista científica Journal of Systematic Palaeontology e aponta que a linhagem do animal tem relação com uma espécie semelhante descoberta na Espanha.

A descoberta reforça evidências de que a América do Sul, a África e a Europa já estiveram conectadas por rotas terrestres há cerca de 120 milhões de anos, durante o período em que os continentes ainda estavam em processo de separação.

A pesquisa foi liderada pelo cientista Elver Mayer, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e contou com a participação de outros pesquisadores brasileiros que analisaram os fósseis encontrados na região.

A descoberta reforça a importância do território brasileiro para estudos paleontológicos e amplia o conhecimento sobre os gigantes que habitaram o planeta milhões de anos atrás.