Guerra no Irã se expande e atinge praticamente todos os países do Oriente Médio; veja quem são os envolvidos

A guerra iniciada no Irã se expandiu rapidamente e já atinge grande parte do Oriente Médio. O conflito começou em 28 de fevereiro de 2026, após ataques militares dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano, que teriam atingido instalações estratégicas e resultaram na morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. ￼

Em resposta, o Irã lançou ataques com mísseis e drones contra bases militares americanas, alvos israelenses e estruturas em países vizinhos, ampliando o confronto para toda a região e aumentando o risco de uma guerra regional de grande escala. ￼

Países envolvidos no conflito

A escalada já envolve direta ou indiretamente diversos países do Oriente Médio. Entre os principais estão:

• Irã

• Estados Unidos

• Israel

• Líbano

• Emirados Árabes Unidos

• Catar

• Bahrein

• Omã

• Arábia Saudita

• Jordânia

• Iraque ￼

Além desses, ataques e tensões militares também atingem países do Golfo Pérsico que abrigam bases militares dos Estados Unidos, tornando-os alvos das ofensivas iranianas. ￼

Países envolvidos. Reprodução: G1

Hezbollah amplia a guerra no Líbano

O conflito também ganhou uma nova frente com o envolvimento do Hezbollah, grupo armado aliado do Irã que atua no Líbano. O grupo intensificou ataques contra Israel, provocando bombardeios israelenses no sul do Líbano, no Vale do Bekaa e em Beirute.

Autoridades libanesas afirmam que mais de 700 pessoas já morreram no país desde o início da escalada. ￼

Estreito de Ormuz é fechado

Como resposta às ofensivas, o governo iraniano anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.

A medida gerou grande preocupação internacional porque cerca de 20% do petróleo transportado por via marítima passa pelo estreito, o que pode provocar impactos significativos na economia global e no preço da energia. ￼

Bases militares e infraestrutura energética viram alvo

Durante o conflito, bases militares americanas na região passaram a ser alvo de ataques, incluindo instalações em países como Catar e Bahrein.

Além disso, refinarias de petróleo na Arábia Saudita e estruturas de gás natural no Catar também foram atingidas, elevando a tensão entre as potências e aumentando o temor de uma guerra ainda maior no Oriente Médio.