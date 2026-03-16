Decisão de Flávio Dino muda punição a juízes e prevê perda do cargo em casos graves

Ministro do STF determina que aposentadoria compulsória deixe de ser a punição máxima disciplinar e abre caminho para demissão de magistrados que cometam infrações graves.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (16) que a punição mais grave aplicada a magistrados por violações disciplinares deve ser a perda do cargo, e não mais a aposentadoria compulsória.

A decisão altera uma prática histórica do Judiciário brasileiro, na qual juízes punidos por irregularidades graves eram afastados da função, mas continuavam recebendo salário proporcional ao tempo de serviço.

Com o novo entendimento, magistrados poderão perder o cargo e deixar de receber remuneração, caso sejam responsabilizados por infrações consideradas graves.

Mudança afeta juízes e ministros do STJ

A decisão estabelece que a nova regra se aplica a juízes de tribunais e também a ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por outro lado, a medida não se aplica aos ministros do próprio STF, que seguem regras específicas previstas na Constituição.

Segundo Dino, a interpretação constitucional atual não permite mais que a aposentadoria compulsória seja tratada como punição disciplinar máxima.

“Casos graves, à luz da Constituição, devem ser punidos com a perda do cargo”, afirmou o ministro na decisão.

Aposentadoria compulsória era alvo de críticas

Até então, a chamada aposentadoria compulsória era considerada a punição administrativa mais severa aplicada a magistrados.

Na prática, essa sanção afastava o juiz das funções, mas garantia o recebimento de proventos proporcionais ao tempo de serviço, o que frequentemente gerava críticas dentro e fora do sistema de Justiça.

Diversos especialistas e entidades da sociedade civil apontavam que o modelo acabava sendo visto como uma punição branda ou até um “prêmio”, já que o magistrado deixava de exercer a função, mas continuava recebendo remuneração.

Na decisão, Dino afirmou que uma emenda constitucional aprovada em 2019 eliminou a possibilidade de aposentadoria compulsória punitiva, tornando necessário aplicar sanções mais efetivas.

Papel do CNJ e julgamento final no STF

Pelo entendimento do ministro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) continuará responsável por analisar processos disciplinares contra magistrados.

No entanto, quando o conselho entender que a conduta exige a perda do cargo, será necessário abrir uma ação judicial para confirmar a punição.

Segundo Dino, o processo deverá ser encaminhado ao STF por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), que atuará como representante judicial do CNJ.

A decisão final sobre a perda do cargo caberá ao próprio Supremo.

Caso a punição seja determinada inicialmente por um tribunal estadual ou federal, o processo deverá primeiro passar pelo CNJ antes de chegar ao STF.

Caso concreto envolvia juiz do Rio de Janeiro

A decisão foi tomada durante a análise de um processo envolvendo um magistrado afastado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O juiz atuava na comarca de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, e havia sido punido com aposentadoria compulsória após investigação conduzida pelo CNJ.

A apuração apontou diversas irregularidades atribuídas ao magistrado, incluindo favorecimento político local, decisões judiciais suspeitas e irregularidades processuais.

Entre as condutas investigadas estavam a liberação de bens bloqueados sem manifestação do Ministério Público e o direcionamento de processos para conceder decisões liminares que beneficiariam policiais militares ligados à milícia.

Defesa tentou anular punição no Supremo

Após ser punido pelo TJ-RJ e pelo CNJ, o magistrado recorreu ao Supremo Tribunal Federal tentando anular as decisões administrativas.

Foi durante a análise desse recurso que Flávio Dino apresentou a interpretação constitucional que altera a forma de punição disciplinar de juízes.

Com isso, o entendimento firmado pelo ministro redefine o tratamento dado a infrações graves cometidas por magistrados no Brasil, reforçando a possibilidade de responsabilização efetiva dentro do sistema judicial.

Decisão pode influenciar futuros processos disciplinares

Especialistas avaliam que o novo entendimento poderá impactar diretamente a forma como casos de irregularidades envolvendo magistrados são tratados no país.

Ao substituir a aposentadoria compulsória pela possibilidade de perda definitiva do cargo, a decisão tende a endurecer as consequências disciplinares dentro do Judiciário.

O tema ainda poderá ser analisado pelos demais ministros do STF em julgamentos futuros, mas a decisão já estabelece um novo parâmetro jurídico para processos disciplinares envolvendo magistrados brasileiros.