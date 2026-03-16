Itaquá conquista prêmio de Excelência Educacional no Alfabetiza Juntos SP

Unidades contempladas serão anunciadas em cerimônia na próxima terça (17)

Itaquaquecetuba está entre as cidades paulistas que terão escolas premiadas no Índice de Excelência Educacional, reconhecimento concedido pelo programa Alfabetiza Juntos SP. O município é destaque na iniciativa estadual voltada ao fortalecimento da alfabetização nos primeiros anos da educação básica.

“A educação é uma das prioridades da nossa gestão. Ver Itaquá novamente entre os municípios reconhecidos pelo avanço na alfabetização é motivo de orgulho e mostra que estamos construindo um futuro melhor para nossas crianças”, declarou o prefeito Eduardo Boigues.

A premiação oficial ocorrerá na próxima terça-feira (17) no Memorial da América Latina em um evento estadual que reunirá prefeitos, secretários municipais de Educação e autoridades. A confirmação foi encaminhada ao município pela Diretoria de Cooperação com os Municípios da Secretaria Estadual da Educação.

A relação divulgada pelo Governo do Estado apresenta apenas os municípios que terão escolas contempladas, sem detalhar ainda quais unidades de ensino receberão o reconhecimento. Os nomes das escolas premiadas serão anunciados durante a cerimônia oficial, quando os representantes das cidades premiadas receberão o troféu das mãos do governador Tarcísio de Freitas, celebrando os resultados alcançados na alfabetização e na qualidade do ensino.

“A expectativa da rede municipal é grande para o resultado final. No ano passado, tivemos unidades de ensino fundamental que foram premiadas pelo avanço no desempenho de leitura e escrita dos estudantes dos 2º anos. Toda comunidade escolar tem se dedicado para garantir que os estudantes avancem na leitura e na escrita”, afirmou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

“Receber esse reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo mostra que Itaquá está investindo em educação de qualidade e fortalecendo as ações que impactam diretamente o aprendizado das crianças”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O Alfabetiza Juntos SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que incentiva e acompanha o desempenho das redes municipais de ensino com foco na alfabetização dos estudantes nos primeiros anos da educação básica, promovendo cooperação entre estado e municípios para elevar a qualidade da educação pública.