Itaquá inicia entrega de materiais de apoio para professores municipais

Kits vão beneficiar educadores de todas as unidades escolares

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta semana a entrega dos kits de apoio destinados aos professores da rede municipal de ensino. A ação busca oferecer melhores condições de trabalho aos educadores, garantindo materiais que auxiliam no planejamento e no desenvolvimento das atividades ao longo do ano letivo.

Cada kit conta com itens essenciais para o dia a dia em sala de aula, como agenda permanente do professor, canetas esferográficas, marca-texto, estojo escolar, grafite, lapiseira, bloco de recados e régua, entre outros materiais. Cerca de 3 mil kits estão sendo distribuídos.

“A entrega desses kits representa mais um passo no fortalecimento da educação em nossa cidade. Sabemos da importância de oferecer suporte e ferramentas adequadas para que os professores desenvolvam seu trabalho com qualidade e organização”, afirmou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

“Valorizar os profissionais da educação é fundamental para garantir um ensino cada vez melhor para os estudantes. Essa entrega demonstra o cuidado da administração municipal com quem está diariamente nas salas de aula formando o futuro da cidade”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

A entrega dos kits está sendo organizada de forma logística pela pasta e seguirá nos próximos dias até atender todos os professores da rede. “Investir na educação é investir no futuro de Itaquá. Nossa missão é continuar oferecendo estrutura, recursos, qualidade e apoio para que professores e estudantes tenham cada vez mais dignidade no processo de ensino e aprendizagem”, completou o prefeito Eduardo Boigues.