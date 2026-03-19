Itaquá já recolheu mais de 14 mil caçambas e inaugura 22º ecoponto no Jardim Josely

Avanço da coleta contribui para combater descarte irregular e amplia ações de educação ambiental

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou, nesta quarta-feira (18), o 22º ecoponto da cidade, dando continuidade às ações de combate ao descarte irregular. Localizado na estrada do Ribeiro, 250, no Jardim Josely, o espaço amplia a rede de atendimento à população e fortalece a política ambiental no município.

O evento contou com a presença de autoridades municipais, estudantes da Escola Estadual Roque Barbosa de Miranda e moradores do entorno, marcando mais um avanço nas políticas ambientais da cidade. Durante a inauguração, também foram realizadas ações de educação ambiental promovidas pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Peralta, responsável pela administração dos ecopontos.

Ao todo, foram doadas 55 mudas de árvores à população. Além disso, foram plantadas seis no ecoponto, sendo de ipê-rosa, jaboticabeira, ipê-amarelo e pau-brasil.

Desde a implantação do primeiro ecoponto, em fevereiro de 2022, no Marengo, a cidade vem registrando avanços na destinação correta de resíduos. Os números comprovam a evolução do serviço: em 2023, foram coletadas 2.988 caçambas, número que praticamente dobrou em 2024, chegando a 5.880. Já em 2025, o município contabiliza 5.447 caçambas, totalizando mais de 14 mil recolhidas nos últimos anos, evidenciando a adesão da população.

“A expansão dos ecopontos representa um avanço importante na gestão ambiental da cidade. Estamos ampliando o acesso da população a locais adequados para o descarte correto. Os números mostram que os moradores estão aderindo e entendendo a importância dessa iniciativa”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

O novo ecoponto conta com cinco caçambas e um coletor específico para lâmpadas, recebendo materiais como móveis desmontados, madeiras, recicláveis e resíduos da construção civil. Cada morador pode descartar até dez sacos de 100 litros por mês, contribuindo diretamente para a limpeza urbana e a preservação ambiental.

“Além de facilitar o descarte, os ecopontos são ferramentas de educação ambiental. Nosso objetivo é conscientizar cada vez mais moradores sobre a importância de cuidar da cidade”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

“Seguimos com estudos de viabilidade para a implantação de novas unidades, ampliando ainda mais esse serviço essencial”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Atualmente, os 22 ecopontos estão distribuídos em vários bairros e funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h, garantindo acesso facilitado. A iniciativa contribui para a redução do descarte irregular em terrenos baldios e vias públicas, além de promover a destinação adequada dos resíduos.

Coleta seletiva e cata-treco

Como complemento, o município também realiza a coleta seletiva porta a porta, que atende 35 bairros e mais de 300 vias semanalmente. O serviço recolhe materiais como papel, papelão, aço, latão, cobre, vidro, isopor, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, reforçando o cuidado da administração municipal com a sustentabilidade. Já o cata-treco realiza a coleta de móveis velhos, eletrodomésticos e materiais volumosos semanalmente, com um cronograma, publicado toda sexta-feira nas redes oficiais da prefeitura. O descarte deve ser feito na noite anterior ou até as 7h da manhã do dia da coleta.