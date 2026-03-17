Poá promove palestra sobre práticas modernas de restauração dental no próximo dia 19

Encontro reunirá profissionais da área odontológica para discutir avanços relacionados a dentística

A Secretaria de Saúde de Poá, em parceria com a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas – regional Mogi das Cruzes e a empresa Curaprox – Swiss Premium Oral Care, promove no próximo dia 19 de março, das 8h30 às 12h30, uma palestra voltada para profissionais da área odontológica. O evento será realizado na Câmara Municipal de Poá, localizada na Rua Vereador José Calil, 100, no Centro, e contará com a participação do professor Dr. Camilo Anauate Netto, que abordará o tema “Dentística hoje: protocolos restauradores e conservadores de alta performance”.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento técnico e científico de profissionais da odontologia, apresentando práticas atualizadas que contribuem para tratamentos mais eficientes e conservadores. Durante o encontro, o especialista compartilhará experiências clínicas e protocolos contemporâneos que vêm sendo aplicados com sucesso na área da dentística, especialidade voltada à restauração e preservação da estrutura dental.

O evento reunirá profissionais da rede pública e privada de saúde, além de estudantes e interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre as novas abordagens restauradoras utilizadas atualmente na odontologia. A proposta é estimular a atualização constante dos profissionais e promover a troca de experiências entre especialistas da área.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal de Poá, Rafael Reco, a ação reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação contínua dos profissionais da saúde. “A atualização científica é fundamental para que possamos oferecer cada vez mais qualidade no atendimento odontológico à população. Trazer um especialista como o professor Camilo Anauate Netto para compartilhar conhecimento com os profissionais da região é uma oportunidade importante de aprimoramento técnico”, destacou.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, também ressaltou a relevância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município. Segundo ele, investir em capacitação profissional impacta diretamente na qualidade dos serviços oferecidos à população. “A Secretaria de Saúde tem trabalhado para incentivar a formação continuada dos profissionais da rede. Eventos como este contribuem para atualizar práticas clínicas e fortalecer o cuidado com a saúde bucal dos moradores de Poá”, afirmou.