Poá sedia Startup Day no próximo sábado e reforça incentivo à inovação

Encontro gratuito reunirá especialistas, empreendedores e interessados em inovação e novos negócios; inscrições estão abertas

Poá sediará, no próximo sábado (21/03), o Startup Day 2026, evento voltado ao fortalecimento do empreendedorismo e da inovação. A iniciativa é promovida pelo Sebrae Startups, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP).

A programação acontece das 8h30 às 12h, na sede da entidade, localizada na rua Doutor Silvio Barbosa, 89, na região central. Os interessados podem garantir participação por meio de inscrição no link: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026—poa/3300413.

Considerado o maior movimento de startups do Brasil, o Startup Day tem como objetivo conectar universitários, empreendedores, investidores, representantes do poder público e todos aqueles que acreditam no empreendedorismo inovador como motor de desenvolvimento econômico e social. O evento é um espaço voltado à troca de experiências, geração de conexões e aproximação entre startups, empresas, instituições e atores que constroem o ecossistema de inovação local e regional.

Podem participar todos os interessados em aprofundar conhecimentos sobre inovação e startups, especialmente pessoas que já possuem um negócio ou desejam iniciar uma startup. A programação contará com palestrantes e especialistas que são referência em empreendedorismo e inovação, promovendo conteúdo prático e inspirador para quem busca transformar ideias em soluções e negócios inovadores.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, a realização do evento no município reforça o compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo e da inovação. “O Startup Day é um catalisador de conexões e oportunidades para quem busca transformar ideias em negócios inovadores. Ao reunir empreendedores, investidores e especialistas, criamos um ambiente onde a troca de conhecimento e a colaboração impulsionam o crescimento do ecossistema. Essa é uma iniciativa essencial para fortalecer a cultura empreendedora e acelerar o desenvolvimento de startups na nossa região”, destacou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou a importância da iniciativa para o município. “Investir em inovação e empreendedorismo é investir no futuro de Poá. Eventos como o Startup Day estimulam a criatividade, geram oportunidades e fortalecem a economia local, colocando a cidade em destaque no cenário regional de desenvolvimento”, afirmou.