Governo prepara sistema nacional para monitorar fretes e endurece fiscalização do diesel

Medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes e ações da Agência Nacional do Petróleo ampliam controle sobre o setor, em meio à pressão por alta de preços e risco de paralisação de caminhoneiros

Fiscalização eletrônica promete rastrear todos os fretes no Brasil

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que o governo federal vai implementar um sistema de fiscalização eletrônica para monitorar todos os fretes realizados no país. A medida tem como objetivo principal garantir o cumprimento do piso mínimo do frete, estabelecido para proteger a renda dos caminhoneiros.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (18), o ministro foi enfático ao afirmar que não será mais possível ignorar irregularidades no pagamento dos fretes.

“Não dá mais para levarmos isso adiante sem sabermos quem não cumpre a tabela de frete”, declarou.

Segundo o chefe da pasta, cerca de 20% das empresas atualmente descumprem a tabela mínima, o que evidencia falhas no modelo de fiscalização vigente.

Empresas que descumprem regras serão expostas

Outro ponto destacado por Renan Filho foi a criação de uma lista pública com empresas que não respeitam o valor mínimo do frete.

Entre as companhias citadas pelo ministro estão gigantes do setor produtivo e logístico, como BRF, Vibra Energia, Ambev, Raízen e Cargill.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para aumentar a transparência e pressionar o setor privado a cumprir a legislação.

Além disso, o governo pretende adotar punições mais severas. Empresas que insistirem em descumprir a tabela poderão sofrer restrições na contratação de fretes, o que pode impactar diretamente suas operações logísticas.

Diesel em alta intensifica crise no setor

Paralelamente às medidas sobre o frete, o setor enfrenta forte pressão devido ao aumento do preço dos combustíveis. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis registrou recentemente uma alta de 11,8% no preço médio do diesel em apenas uma semana.

Esse cenário tem provocado impactos diretos nos custos do transporte rodoviário, principal meio de escoamento de mercadorias no país.

A escalada dos preços compromete a sustentabilidade da atividade para caminhoneiros, que afirmam operar com margens cada vez mais reduzidas.

Operações de fiscalização e investigação federal

Para conter possíveis abusos, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em parceria com órgãos de defesa do consumidor, realizou uma operação em 42 postos de combustíveis em diferentes estados.

As ações tiveram como foco identificar práticas como:

aumento injustificado de preços, alinhamento de valores entre postos e retenção de reduções feitas nas refinarias.

Em paralelo, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar suspeitas de cartel no setor de combustíveis.

A apuração busca verificar se houve coordenação entre distribuidoras e postos para manter preços artificialmente elevados, prejudicando consumidores e transportadores.

Risco de greve volta ao radar

O cenário de insatisfação crescente reacendeu o alerta para uma possível paralisação nacional dos caminhoneiros. Entidades como a Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil já sinalizaram apoio ao movimento.

A categoria argumenta que o aumento do diesel e a falta de efetividade das medidas governamentais tornam a atividade economicamente inviável.

O temor de uma greve tem gerado preocupação também no mercado financeiro, devido ao potencial impacto sobre a inflação e a cadeia de abastecimento.

Governo tenta conter crise com pacote de medidas

Diante da pressão, o governo federal anunciou um pacote para aliviar os custos do setor. Entre as principais ações estão:

a zeragem de impostos federais sobre o diesel, como PIS e Cofins, e a criação de subsídios para reduzir o preço nas bombas.

Além disso, novas regras de fiscalização foram implementadas para identificar abusos, incluindo:

monitoramento de estoques e análise de aumentos sem justificativa técnica.

Apesar disso, representantes dos caminhoneiros afirmam que os efeitos das medidas ainda não chegaram de forma concreta ao bolso da categoria, indicando falhas na cadeia de distribuição.

Declarações do governo dividem opiniões

Enquanto o ministro dos Transportes defende maior rigor na fiscalização, outras autoridades adotam tom mais cauteloso. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que não há motivos para uma greve, destacando as ações já tomadas pelo governo.

Segundo ele, as medidas adotadas visam minimizar os impactos externos, como os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o preço do petróleo.

Ainda assim, o clima de incerteza permanece, e o setor segue em alerta diante da possibilidade de novas paralisações.

Digitalização e fiscalização: novo capítulo para o transporte no Brasil

A proposta de monitoramento eletrônico dos fretes representa uma mudança estrutural no setor de transportes.

Ao integrar tecnologia e fiscalização, o governo busca reduzir irregularidades, aumentar a transparência e garantir melhores condições para os caminhoneiros.

No entanto, especialistas apontam que o sucesso da medida dependerá da sua implementação prática e da capacidade de fiscalização contínua.

Enquanto isso, o país acompanha com atenção os desdobramentos, em um momento em que combustíveis, logística e inflação se tornam peças centrais no cenário econômico nacional.