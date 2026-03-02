Prefeitura de Arujá promove programação especial dedicada ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Arujá em parceria com a Câmara Municipal de Arujá e as secretarias municipais, celebra o Mês da Mulher com uma série de atividades culturais, esportivas, informativas, sociais e de saúde que destacam o protagonismo feminino no município.

Na próxima quinta-feira, dia 5 de março, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico prepara a Rodada de Negócios para Mulheres. A ação, que será sediada no Lions Clube de Arujá, visa proporcionar um espaço de conexões, oportunidades e fortalecimento do empreendedorismo feminino na região.

O “Canto Delas”, organizado pela cantora Sil Cardoso, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, será apresentado no dia 7 de março, às 19h, no Clube União Arujaense, localizado na Avenida Amazonas, 100, no Centro. A programação reunirá cantoras da cidade de Arujá para celebrar a música, a sensibilidade e a força da mulher no palco, com as artistas Sil Cardoso, Bia Mattos, Silvia Oliver, Thaise Novais e Janaína Rebelato.

Já no dia 14 de março, as atletas e os atletas arujaenses terão vez: a Avenida Governador Mário Covas sediará a 1ª Corrida e Caminhada do Consumidor, dedicada ao Mês da Mulher, organizada pela Endorf Assessoria Esportiva, em parceria com as Secretarias Municipais de Esporte e Desenvolvimento Econômico e com o PROCON. A atividade contará com tendas de alimentação de microempreendedores com venda de souvenirs e artesanato.

Encerrando as atividades culturais planejadas para o Mês da Mulher pela Prefeitura de Arujá, no dia 22 de março, a Praça do Coreto, no Centro, será palco do “MicroEncontro de Antiguidades e Feira do Microempreendedor Edição Especial Mês da Mulher – Cuidando de quem Cuida”, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Durante a ação, o Fundo Social de Solidariedade e a Procuradoria da Mulher organizarão aulas de ginástica, defesa pessoal, espaços dedicados à Saúde e beleza, espaço kids, show musical, além de aconselhamento psicológico e jurídico.