Poá participa da 6ª Conferência Nacional das Cidades

Encontro em Brasília reúne representantes de todo o país para discutir habitação, mobilidade, saneamento e desenvolvimento urbano

Poá esteve representada na 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em Brasília, pelo secretário municipal de Habitação, Marcos Dias. O encontro, que terminou na última sexta-feira (27), reuniu representantes de todo o país para debater propostas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento urbano brasileiro, com foco em Habitação, Mobilidade, Saneamento e Sustentabilidade.

Promovida pelo Conselho das Cidades, órgão colegiado integrante do Ministério das Cidades, a conferência foi realizada Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento reuniu representantes do Poder Público, da sociedade civil, de movimentos sociais, do setor empresarial e especialistas para discutir políticas públicas que irão orientar o planejamento e o crescimento das cidades nos próximos anos.

Durante a programação, delegados e conselheiros de todas as regiões do Brasil debateram temas considerados centrais para os municípios, como desenvolvimento das periferias, sustentabilidade, mudanças climáticas, transformações digitais, controle social e segurança cidadã. A proposta foi construir, de forma participativa, soluções para enfrentar os principais desafios urbanos brasileiros.

Segundo o secretário de Habitação de Poá, a participação do município é estratégica para fortalecer o planejamento local. “Estar presente na 6ª Conferência Nacional das Cidades é fundamental para que Poá acompanhe de perto as discussões sobre políticas públicas urbanas e possa contribuir com propostas que atendam à realidade dos municípios. É uma oportunidade de dialogar com representantes de todo o Brasil, trocar experiências e buscar caminhos que fortaleçam a habitação, o planejamento urbano e a qualidade de vida da nossa população”, destacou.

O prefeito de Poá também destacou a relevância estratégica da participação do município no evento. “A Conferência Nacional das Cidades é um espaço fundamental para que os municípios tenham voz na construção das políticas públicas urbanas. Estar presente nesse debate fortalece Poá na busca por parcerias, investimentos e programas que contribuam diretamente para melhorar a infraestrutura, a moradia e a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.