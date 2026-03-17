Prefeitura de Arujá, Sebrae e Senac oferecem curso gratuito de ‘Personal Organizer’

A Prefeitura de Arujá, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senac), anuncia a abertura de inscrições para o curso gratuito de Personal Organizer para Ambientes Residenciais.

A iniciativa visa capacitar empreendedores e profissionais que desejam dominar a arte da organização, transformando espaços domésticos em refúgios de harmonia, funcionalidade e estilo.

São 18 vagas disponíveis e o curso é voltado para maiores de 18 anos, que buscam profissionalização em um mercado que cresce exponencialmente.

Os participantes aprenderão técnicas exclusivas de otimização de espaços e os segredos para criar ambientes organizados e funcionais, aliando estética e praticidade.

As aulas acontecerão no período noturno, facilitando a participação de quem já trabalha ou estuda.

O treinamento vai além da arrumação básica. O foco é a organização profissional, abordando: técnicas exclusivas para diferentes cômodos da casa; domínio de fluxos e categorização de objetos; como transformar a organização em um negócio rentável e criação de ambientes que promovam bem-estar e harmonia.

Além disso, a parceria entre as instituições busca fortalecer o empreendedorismo local, oferecendo capacitação técnica de alta qualidade e ferramentas de gestão, para que os alunos possam ingressar no mercado de trabalho com diferenciais competitivos.

Mas, corra, porque as vagas são limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição por meio dos canais oficiais de atendimento ,via WhatsApp: (11) 4655-3883 ou (11) 93405-1784.

Confira o cronograma:

Período: De 30 de março a 14 de abril

Horário: Das 18h às 22h

Local: Centro do Empreendedor (Rua Adhemar de Barros, 60, Centro)

Investimento: Totalmente gratuito