Itaquá realiza Feira da Juventude com palestras, oficinas e oportunidades para jovens

Evento acontece nos dias 24 e 25 de março no Itaquá Park Shopping e reúne capacitação, tecnologia, cultura e orientação profissional

A Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba promove, nos dias 24 e 25 de março, a Feira da Juventude 2026. O evento será realizado das 10h às 19h no Itaquá Park Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1205 – Jardim Adriane) e é voltado a jovens de 14 a 29 anos.

A iniciativa reúne palestras, oficinas, exposições e estandes de instituições com o objetivo de aproximar os jovens de oportunidades nas áreas de educação, qualificação profissional, inovação, cultura e mercado de trabalho.

A programação também contará com espaços dedicados à tecnologia, empreendedorismo, economia criativa, produção de conteúdo e games. Além disso, o público terá acesso a orientações sobre cursos de capacitação, programas de formação e caminhos para o primeiro emprego.

Durante os dois dias, serão oferecidos serviços gratuitos, como orientação profissional, informações sobre cursos de qualificação e encaminhamento para programas municipais voltados à juventude. As inscrições devem ser realizadas pelo link abnbr.com.br/evento/feira-da-juventude-itaqua.

Segundo a secretária da Mulher, Hadla Issa, a iniciativa reforça o compromisso do município com o desenvolvimento dos jovens. “Temos investido de forma permanente em políticas públicas voltadas à juventude, criando oportunidades de formação, qualificação e participação ativa na cidade.”

O secretário de Governo, Marcello Barbosa, destacou a importância do ProJovem na cidade. “O ProJovem, desde a sua inauguração, se consolidou como uma das grandes marcas da gestão, abrindo caminhos e ampliando perspectivas para milhares de jovens de Itaquá. A feira chega com o mesmo objetivo de fortalecer essas oportunidades.”

Para o prefeito Eduardo Boigues, a feira amplia o acesso da juventude ao conhecimento e à inovação. “A Feira da Juventude reforça esse compromisso ao aproximar os jovens de novas possibilidades de formação e desenvolvimento. Itaquá segue avançando e cuidando do futuro.”