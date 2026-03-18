Santa Isabel promove mutirão do CadÚnico para ampliar acesso a benefícios sociais

Ação especial celebra 25 anos do Cadastro Único e reforça atendimento humanizado às famílias do município

Semana Intensiva fortalece inclusão social na cidade

Santa Isabel inicia, entre os dias 23 e 28 de março, a Semana Intensiva do Cadastro Único (CadÚnico), uma mobilização que busca ampliar o acesso da população aos programas sociais e garantir direitos essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura, marca os 25 anos do Cadastro Único, considerado um dos principais instrumentos de inclusão social do país. Mais do que um procedimento burocrático, a ação reforça o compromisso do município com o cuidado e a atenção às pessoas.

Atendimento ampliado para facilitar o acesso

Durante toda a semana, a Central do Cadastro Único funcionará com horário estendido para atender a população com mais comodidade.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no sábado, das 8h às 13h, permitindo que mais famílias consigam regularizar sua situação cadastral sem comprometer suas rotinas.

A proposta é clara: facilitar o acesso e garantir que ninguém fique de fora dos programas sociais por falta de informação ou dificuldade de atendimento.

Mais do que cadastro: acolhimento e escuta ativa

A Semana Intensiva vai além da atualização de dados. A equipe da Assistência Social estará mobilizada para acolher as famílias, ouvir suas necessidades e orientar sobre os direitos disponíveis.

A ação reforça a importância de um atendimento humanizado, em que cada cidadão é visto de forma integral.

Cada cadastro realizado representa uma oportunidade concreta de transformação na vida das pessoas, seja por meio de acesso a renda, serviços ou políticas públicas.

Cadastro Único é porta de entrada para benefícios

O Cadastro Único é essencial para que famílias tenham acesso a diversos programas sociais do governo federal.

Entre os principais benefícios estão o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica, que auxiliam diretamente na renda e na redução de custos básicos.

Por isso, manter os dados atualizados é fundamental para garantir a continuidade dos benefícios e evitar bloqueios ou cancelamentos.

Programa “Cadastro em Ação” aproxima serviços da população

A mobilização faz parte do programa “Cadastro em Ação”, que tem como objetivo levar os serviços públicos para mais perto da população e fortalecer os vínculos entre o poder público e os cidadãos.

A iniciativa também contribui para a construção de uma cidade mais justa, promovendo dignidade e inclusão social.

Compromisso com as pessoas e com o futuro

Em Santa Isabel, a gestão municipal reforça que o cuidado com as pessoas é prioridade. A Semana Intensiva do CadÚnico simboliza esse compromisso ao garantir que mais famílias tenham acesso aos seus direitos.

Cada atendimento realizado é mais do que um registro: é uma porta aberta para novas oportunidades, mais segurança e melhor qualidade de vida.

A expectativa é que a ação alcance um grande número de moradores, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando o acesso a políticas públicas essenciais.