Projovem Itaquá celebra dois anos com programação especial voltada à juventude

Semana comemorativa reuniu atividades esportivas, culturais, educativas e de fortalecimento da cidadania

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, realizou uma programação especial em comemoração aos dois anos do ProJovem. A iniciativa buscou promover oportunidades, inclusão social, interação e o desenvolvimento da juventude. A agenda começou com a Gincana da Copa, seguida pelo Bolão da Copa e pela transmissão do jogo do Brasil.

Os jovens também participaram da 15ª Mostra de Cinema de Direitos Humanos, iniciativa que utiliza o audiovisual como ferramenta de reflexão sobre cidadania, diversidade e direitos fundamentais. Em seguida, foi realizado o Papo Reto “Da Periferia à Universidade: Caminhos da Juventude Negra” com os convidados Davi do Carmo e Gabriela Santos, que compartilharam suas experiências e trajetórias no acesso ao ensino superior.

O encerramento ocorreu com uma atividade de arteterapia voltada ao bem-estar e à expressão criativa. Na sequência, os participantes acompanharam o cine-debate do documentário “Verso Livre”, com a participação de Vitória Rocha, promovendo reflexões sobre juventude, cultura e identidade. A programação também contou com o Slam Palmares, valorizando a poesia falada e a potência artística das periferias, finalizada com uma celebração.

“Celebrar o aniversário do ProJovem é reconhecer o protagonismo da juventude. Construímos um espaço de muito aprendizado e oportunidades onde os jovens podem desenvolver seus talentos e fortalecer sua cidadania, acreditando em novos caminhos para o futuro. Essa programação especial foi pensada para valorizar cada trajetória e reforçar a importância das políticas públicas voltadas à juventude”, destacou a secretária da Mulher, Hadla Issa.

O equipamento está localizado na avenida Emancipação, 37 – Centro e oferece atividades permanentes voltadas ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos jovens do município. “O espaço se consolidou como uma importante ferramenta de transformação social. Essa comemoração simboliza o sucesso de um trabalho construído com dedicação e investimento na juventude, que é o futuro de Itaquá”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.