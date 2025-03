Após onda de calor, SP se prepara para tempestades e ventos de até 80 km/h

O estado de São Paulo deverá enfrentar temperaturas extremas devido a uma massa de ar quente que se estabelecerá na região. Algumas áreas, incluindo a capital, podem ver as limitações ultrapassarem os 35ºC, enquanto em pontos específicos como máximas podem passar dos 37ºC, representando um desafio para a população e as autoridades. Com a chegada desse calor escaldante, a Defesa Civil do estado já se mobiliza para reforçar medidas de precaução contra os efeitos do calor intenso. A orientação é para que as pessoas se mantenham hidratadas e evitem a exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Entretanto, essa onda de calor não deverá durar. Na transição entre a madrugada de domingo para segunda-feira (10), uma frente fria se aproxima, trazendo mudanças significativas no clima. As cidades da região do Alto Tietê, em particular, devem se preparar para tempestades intensas acompanhadas de ventos que podem atingir velocidades de até 80 km/h. A população deve permanecer atenta às atualizações dos serviços meteorológicos e seguir as orientações das autoridades para evitar incidentes decorrentes das condições extremas de tempo previstas.