Procon de Ferraz realiza diversas atividades na Semana do Consumidor*

O Procon de Ferraz retomou na manhã desta terça-feira, dia 11, o projeto ‘Procon Vai à Escola’ neste ano e nos próximos três dias visitará escolas municipais da cidade levando muitas orientações sobre os direitos dos consumidores aos alunos da rede municipal para que eles sejam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Além disso, para comemorar o Dia do Consumidor no dia 15, outras atividades estarão sendo realizadas como um plantão na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nesta sexta-feira, dia 14, para ouvir queixas, tirar dúvidas e registrar reclamações dos consumidores ferrazenses, das 10 às 15 horas.

Outra ação programada será no próximo dia 25 deste mês com o Procon Itinerante na Praça da Independência, num evento promovido pelo Procon de Ferraz com a Fundação Procon de São Paulo, das 10 às 16 horas. Para o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, levar informações aos alunos como as que estão sendo feitas por meio de palestras preparando os estudantes para que sejam consumidores conscientes é muito benéfico, inclusive, às famílias ferrazenses: “Toda a programação foi idealizada para atingir todos os consumidores e mostrar que o Procon está presente e atuante na cidade”, afirmou.

Nesta terça-feira, o Procon visitou a Escola Municipal de Educação (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento; na Vila Santo Antônio. A programação amanhã (12) será na Emeb Maria Inês, a partir das 8 horas e na quinta-feira, na Emeb Baxmann, a partir das 8 horas. O diretor da Emeb Primorosa, Alfredo Rúbio, avaliou como positiva a parceria com o Procon, que envolverá no total cinco salas de aulas do 9° ano: “Nesta série, os alunos já estão consumindo e comprando e precisam saber o que pode e o que não pode. É uma parceria benéfica que só tende a crescer e espero que seja uma parceria duradoura”, afirmou ele.