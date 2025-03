Gerando Falcões realiza 3ª edição da Caminhada da Mulher neste sábado

No dia 8 de março (sábado), a ONG GerandoFalcões realiza a 3ª edição da Caminhada da Mulher, evento que reúne a comunidade para reforçar a valorização da presença feminina, especialmente no contexto social da favela. A iniciativa acontece na divisa entre Cidade Kemel, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Itaquaquecetuba.

Desde sua primeira edição, em 2023, a caminhada já mobilizou mais de 500 participantes – incluindo mulheres, homens, jovens e crianças – promovendo conscientização e fortalecimento feminino.

A programação inclui palestras, falas de líderes locais e atividades físicas, com foco no bem-estar e autoestima das mulheres atendidas pela Gerando Falcões nas comunidades da Favela da Tubulação, Favelas das Torres, Jardim Miray e arredores.

O evento reforça o compromisso da GerandoFalcões com a transformação social e o empoderamento feminino nas favelas.

Naunay Carvalho, professora e educadora na Academia Social, reforça: “Espero que possamos contar com muita energia e exaltar a força feminina, assim como foram nos outros anos. Os eventos voltados para as mulheres são importantes para nos lembrar que a nossa união é essencial na conquista de espaço, direitos, respeito e liberdade. É sempre bom lembrar que nós mulheres temos uma capacidade imensa e que juntas podemos conquistar o inimaginável!”

Percurso

A caminhada terá início às 9h, saindo da Academia Social Gerando Falcões (R. Registro, 13 – Jardim Santa Luiza), e seguirá por cerca de 15 minutos, até a R. Petrúcio Gomes da Silva, 27 – Jardim América, Poá.

Programação

✅ Aulão de ritmos (axé, funk e sertanejo) com a professora Jéssica Leite Cabral;

✅ Sorteios de brindes para as participantes – com cadastro prévio no local;

✅ Parceria com a CIC Leste: emissão de 2ª via de certidão de nascimento e entrega de materiais de orientação para mulheres em situação de violência doméstica;

✅ Bazar de moda com peças de três mulheres do programa ASMARA;

✅ Espaço de recrutamento para novas participantes de ASMARA, iniciativa de geração de renda que já impactou mais de 4 mil mulheres.