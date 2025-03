Poá celebra 76 anos com shows musicais e desfile cívico

Poá Fest acontecerá nos dias 25 e 26 de março e contará com as apresentações da dupla Matheus & Kauan e da cantora gospel Isadora Pompeo

O aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa de Poá será celebrado com uma programação repleta de atividades e atrações, entre elas shows musicais gratuitos com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, no dia 26 de março, e com a cantora Isadora Pompeo, no dia 25, quando acontecerá a abertura do Poá Fest na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. O evento não conta com recursos públicos.

Matheus & Kauan Esther Marcus Isadora Pompeu



Também está prevista a realização do desfile cívico-militar na avenida Nove de Julho, além de um show para o público infantil, conforme adiantou o prefeito Saulo Souza, que divulgou nesta segunda-feira (03/03) a programação para a festa em comemoração ao aniversário da cidade.



O Poá Fest começa na noite do dia 25, com a apresentação da cantora Esther Marcos, que abrirá o show de Isadora Pompeo. Elas sobem no palco com os maiores sucessos da música gospel.



No dia 26 de março, data que é celebrado o aniversário da cidade, o dia começa com o desfile cívico. A atividade contará com a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Guarda Civil Municipal (GCM), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar – bem como do corpo musical, da cavalaria e do canil da PM, do Grupo Escoteiro de Poá, de entidades sociais, da Banda Marcial de Poá e de secretarias municipais. Na sequência, será cortado o tradicional bolo de aniversário da cidade.



Durante a tarde, diversos brinquedos infláveis estarão disponíveis para a diversão das crianças na Praça de Eventos, bem como um show infantil. E, para fechar o evento, a dupla Matheus & Kauan fará um grande show para o público poaense. “Queremos que seja um momento especial para a população, onde celebramos um novo momento de mudança para a cidade e resgataremos o amor por Poá”, acrescentou o prefeito.



Ingresso solidário

Para assistir aos shows será preciso fazer a doação de um litro de leite (caixa ou em pó) na entrada do evento. Todo o volume arrecadado será doado para o Fundo Social de Poá. “Teremos esse ingresso solidário, onde a pessoa levará o leite no dia do show. Nosso objetivo com essa ação é garantir a segurança alimentar das crianças poaenses em situação de vulnerabilidade social. Todo leite arrecadado atenderá esse público”, adiantou o prefeito.



Esporte

O esporte também faz parte da programação. No domingo que antecede o aniversário (23/03) será realizada a corrida e caminhada de rua em comemoração ao aniversário de Poá. As provas serão de 3 e 6 quilômetros nas duas modalidades. A concentração será na Praça de Eventos, a partir das 6 horas, e as largadas às 7h30. As inscrições podem ser feitas até o dia 16.