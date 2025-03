Rosas de Ouro é campeã do carnaval de SP após 15 anos

O enredo ‘Rosas de Ouro em uma Grande Jogada’ mostrou a história dos jogos e como eles influenciaram a humanidade ao longo dos anos. É o oitavo título da escola da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo.

A Rosas de Ouro sagrou-se campeã do Carnaval de São Paulo nesta terça-feira (4), garantindo a vitória na última nota divulgada, após uma apuração tensa no Sambódromo do Anhembi.

O título marca o fim de um jejum de 15 anos para a agremiação, que não vencia desde 2010. A escola foi a sexta a entrar na avenida na primeira noite de desfiles, na sexta-feira (28), na Zona Norte da capital paulista.

“Eu sabia que ia virar, porque foi uma grande virada. Nós fomos com tudo, quero agradecer a comunidade”, disse Angelina Basílio, presidente da Rosas.



O desfile abordou a história dos jogos ao longo dos séculos, destacando sua influência na humanidade. A apresentação começou com o dia amanhecendo e teve como destaque a fantasia neon da rainha de bateria Ana Beatriz Godoi, uma ala com integrantes vestidos de Pac Man, além de um balão com o rosto do personagem do famoso jogo eletrônico. Uma ala inteira vestida de baralho e a bateria coreografada também fizeram sucesso.

Ana Beatriz Godoi (rainha de bateria)

“É com trabalho e persistência que a gente chega lá. Porque a Rosas de Ouro é uma grande escola de samba de São Paulo. Tradicionalíssima”, disse a presidente.

“A gente não pode esquecer da nossa ancestralidade. A Rosas de Ouro nasceu na Brasilândia. Eu nasci na Brasilândia, na estrada do Taboão e estou muito feliz. Agora é só festa. Até eu vou tomar chope”, completou.

É o oitavo título da escola da Zona Norte de São Paulo. A escola já venceu o carnaval da capital paulista em 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994 e 2010.