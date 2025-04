Vereador David Junior denuncia prédio público abandonado no Jardim São João

Abandonado desde 2012, o imóvel situado na Rua Engenheiro Claudio Abrahão, 125, no Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos, foi assunto de um requerimento aprovado, por unanimidade, pela Câmara Municipal, na terça-feira, dia 15. Nele, o vereador David Francisco dos Santos Junior

(PP), questiona a Prefeitura da cidade sobre a lamentável depreciação do prédio.



Além disso, o parlamentar quer saber, afinal de contas, a quem

pertence, de fato, o imóvel depredado, ou seja, a propriedade é da

municipalidade ou do governo paulista. No documento, ele perguntou ainda

se existe algum projeto em andamento para dar uma nova função social ao

mencionado prédio público. E, em caso positivo, pediu uma cópia da

planta.



No requerimento, David Junior cobra o motivo do abandono e se tem uma

previsão do processo de revitalização do espaço. Enfim, caso haja,

solicitou o prazo para a execução da obra e o gasto previsto. Segundo

ele, o prédio onde funcionou, na década de 80, o Centro Social Urbano

(CSU), tinha um papel muito importante para o bairro do Jardim São João

e para o restante da cidade em geral.



O local abrigou ainda a então guarda mirim, no final dos anos 90, e o

Centro Social, popularmente conhecido CS Vida até 2012. Na época, o

espaço oferecia diversas oficinas e serviços à comunidade como, por

exemplo, marcenaria, culinária, informática, entre outros. Para David

Junior, o descaso com o prédio contribui para aumentar a criminalidade

no Jardim São João.



Na prática, o imóvel antigo tem servido como esconderijo para

marginais, que costumam atacar, sobretudo, alunos da Escola Estadual

Professora Landia Santos Batista, da Escola Municipal de Educação Básica

(Emeb), Maria da Glória Dias Horvath, da Escola Técnica Estadual (Etec)

e da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), todas situadas na

vizinhança do prédio abandonado.