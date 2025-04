Vereador Eliel Fox institui o dia da Conscientização da Síndrome de Down em Ferraz

O Dia da Conscientização da Síndrome de Down passou a integrar o calendário oficial de datas e eventos de Ferraz de Vasconcelos. A lei municipal nº3.584, de 11 abril deste ano foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), na terça-feira, dia 15. O texto de autoria do vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, tinha sido votado no mês passado. A data será comemorada anualmente em 21 de março.

Para ele, a dia deverá servir para sensibilizar a sociedade em geral da importância do assunto, isto é, de como devemos conviver com pessoas com síndrome de Down. “Na verdade, são pessoas atípicas que precisam de muita compreensão no dia a dia”, destacou. No país, estima-se mais de 300 mil brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Convém salientar que a síndrome de Down não é uma doença, mas uma variação genética que ocorre em todas as etnias. Por outro lado, a causa exata dessa condição ainda não está completamente elucidada pela ciência, porém, sabe-se que ela se origina durante o período de gestação, quando as células do embrião apresentam 47 cromossomos ao invés de 46 cromossomos típico Por sua vez, o Dia Internacional da Síndrome de Down foi oficialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2012. Na prática, o evento visa informar, educar e contribuir com a inclusão social dessas pessoas na sociedade e, ao mesmo tempo, proporcionar um ambiente mais justo e acessível para todos. Eliel Fox notabiliza-se no momento por ser um defensor da causa autista.

Por Pedro Ferreira, em 16/03/2025.