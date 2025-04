Bom Prato de Itaquá oferece almoço especial de Páscoa nesta quinta (17)

Cardápio diferenciado vai contar com isca de peixe

O Bom Prato de Itaquaquecetuba vai oferecer, nesta quinta-feira (17), um cardápio especial de almoço para comemorar a Páscoa. As refeições serão servidas a partir das 10h30, atendendo preferencialmente aos idosos, e às 11h o público em geral. O almoço será oferecido ao preço tradicional de R$ 1.

O prato do dia é arroz com salsa, feijão carioca, iscas de peixe, macarrão com brócolis e salada, além de pão de mel como sobremesa. “Vamos comemorar a Páscoa com uma alimentação que tem um elevado valor nutritivo”, disse o secretário de Abastecimento, Rolgaciano Fernandes.

A unidade do Bom Prato está localizada na rua Padre Anchieta, 78 – Centro, com funcionamento de segunda a sexta, servindo diariamente 300 cafés da manhã e 1,3 mil refeições entre almoço e jantar. O café da manhã é servido das 7h às 9h, o almoço das 10h30 às 14h e o jantar das 17h às 18h.

Nos dias 18, 19, 20 e 21, o restaurante ficará fechado. “Oferecer uma refeição de qualidade a preço acessível para atender a população e ainda ter algo especial em uma data importante como essa, é motivo de comemoração. A refeição é uma forma de acolhimento e socialização”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.