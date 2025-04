Prefeitura de Poá distribui ovos de Páscoa para alunos da Rede Municipal

Ação inédita promovida pelo prefeito Saulo Souza incluiu opções especiais para crianças com restrições alimentares

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta terça-feira (15), de forma inédita, a distribuição de ovos de Páscoa para os mais de 13 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Para garantir que todas as crianças aproveitassem a lembrança, a Prefeitura se preocupou em adquirir também ovos especiais para os que possuem restrições alimentares.

O prefeito Saulo Souza reforçou que pela primeira vez na história todos os alunos vão receber ovos de chocolate para comemorar a Páscoa. “Nossos alunos merecem esse comprometimento da administração. Essa ação cria memórias inesquecíveis para todos. Páscoa é esperança e nada melhor do que um sorriso de uma criança para representar essa data. Poá tem pressa e merece o melhor a favor do afeto, do carinho e do amor na nossa cidade. Desejo uma feliz Páscoa de esperança para todas as famílias poaenses”, disse o prefeito.

Para o momento da entrega, cada escola preparou uma ação especial. Em algumas unidades os alunos receberam a visita especial do “Coelhinho da Páscoa” e do prefeito Saulo Souza. Em outras, o tema foi trabalhado com brincadeiras e atividades alusivas à data.

“Essa ação é mais do que a entrega de um chocolate, é sinônimo de afeto, amor e acolhimento dos alunos e de suas famílias ao redor da mesa recebendo esse presente de chocolate. Fico feliz por ver a felicidade de todos os estudantes, inclusive aqueles com restrições alimentares e que também estão recebendo seus ovos. Isso nos motiva bastante para trabalhar ainda mais pelas nossas crianças”, destaca o secretário de Educação Diego Moreira.