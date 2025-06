Após reportagem da TV Cenário, ATT Transportes atende família de idosa que fraturou a coluna em ônibus

Segundo relatos dos filhos da vítima, Adriano e Daniel, o motorista do coletivo estava em alta velocidade e não teria reduzido ao passar por uma lombada, o que resultou na queda da idosa dentro do veículo. Ela bateu violentamente com as costas no chão, o que acabou causando uma fratura na coluna.

Ainda de acordo com a família, no dia seguinte, 13 de junho, eles procuraram a sede da ATT Transportes para relatar o ocorrido e buscar atendimento, mas não foram recebidos. A situação se agravou e a equipe da TV Cenário foi até o local acompanhar o caso, momento em que a polícia foi acionada para garantir o direito de atendimento da família.

Após a repercussão da reportagem, a empresa recebeu os familiares e se comprometeu a analisar o laudo médico que comprova a gravidade da lesão sofrida por Dona Cidália. A ATT Transportes informou que, após essa análise, deverá entrar em contato com a família para discutir os próximos passos. O caso segue em acompanhamento. A família da idosa espera que a empresa se responsabilize pelo ocorrido e ofereça o suporte necessário para o tratamento e recuperação.