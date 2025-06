Eliel Fox propõe campanha de conscientização e prevenção a queimaduras

Por Pedro Ferreira, em 17/06/2025.

O vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox (foto), elaborou o projeto de lei nº0049 instituindo no calendário oficial de datas eventos de Ferraz de Vasconcelos a “Campanha Junho Laranja de Conscientização e Prevenção de Queimadas”. O texto foi lido na sessão ordinária desta terça-feira, dia 17. Com isso, a matéria segue para análise das comissões permanentes da Casa. Desta forma, o projeto não tem data para ser votado em dois turnos pelo plenário.

De acordo com a proposta, a “Campanha Junho Laranja” será realizada anualmente durante todo o mês supramencionado, com o objetivo de promover ações educativas e preventivas relacionadas a acidentes com queimaduras. Na prática, a iniciativa pretende alertar a população em geral sobre os riscos e, ao mesmo tempo, contribuir para reduzir os possíveis casos.

A Campanha Junho Laranja consistirá na realização de palestras, oficinas, eventos; distribuição de material educativo em escolas, postos de saúde e outros órgãos públicos; iluminação ou decoração de prédios públicos, com a cor laranja, isto é, com o símbolo da campanha e aulas de primeiros socorros para profissionais de saúde, educação e assistência social.

Para tanto, o Poder Executivo poderá firmar parceria com instituições públicas e privadas. De acordo com Eliel Fox, as queimaduras estão entre os acidentes domésticos mais graves e frequentes vitimando, em especial, crianças, sobretudo, na cozinha geralmente um local de convívio familiar. No fundo, os pequenos ficam expostos a líquidos quentes como, por exemplo, óleos quentes no fogão.

Patrona

Para Eliel Fox, o projeto de lei foi inspirado na história real da garota Maria Vitória Nascimento Dias, nascida em 09 de junho de 2019, e moradora em Ferraz de Vasconcelos. Em 11 de março de 2023, aos três anos de idade, Maria Vitória sofreu um grave acidente doméstico ao tentar pegar uma vassoura na lavanderia próxima à cozinha. No incidente, ela esbarrou com o cabo da panela de pressão com óleo quente que estava no fogão fritando batatas.

Com isso, a panela virou sobre as suas costas causando-lhe queimaduras profundas e muita dor física e emocional para toda a família. Em decorrência do acidente, Maria Vitória ficou internada por 36 dias. Durante esse período, passou por duas cirurgias reparadoras. “Na época, apesar de tão pequena, a garotinha demonstrou uma força imensa para superar os obstáculos momentâneos. Na realidade, o seu sorriso resistiu a tudo e tornou-se um símbolo de esperança e superação”, concluiu Eliel Fox.