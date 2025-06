Crianças sobem em carro para fugir de ataque de pit-bull em Jaboticabal

Um grupo de crianças viveu momentos de pânico na tarde deste domingo (15), no bairro Santo Antônio, em Jaboticabal (SP), ao ser surpreendido por um pit-bull que correu em direção a elas. O susto foi tão grande que os menores precisaram subir no capô de um carro estacionado na rua para se proteger do animal.

A cena foi registrada por uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima. Nas imagens, é possível ver as crianças brincando na calçada quando, repentinamente, o cachorro aparece correndo. Em questão de segundos, elas sobem no veículo para tentar se proteger, enquanto o cão tenta alcançá-las.

Ainda não há informações oficiais sobre a origem do animal, se ele possui dono ou como conseguiu escapar. Também não foram divulgadas informações sobre feridos, embora tudo indique que as crianças conseguiram escapar ilesas.

Moradores da região relataram medo e preocupação com a presença do cão solto nas ruas. “Foi um milagre não ter acontecido o pior. As crianças estavam apenas brincando. Precisamos de mais segurança e fiscalização quanto aos animais de grande porte”, afirmou uma moradora que preferiu não se identificar.

A Prefeitura de Jaboticabal e órgãos responsáveis pela vigilância sanitária e controle de zoonoses ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

O vídeo circula nas redes sociais e tem gerado comoção entre os internautas, que cobram providências e alertam para os riscos de deixar animais potencialmente perigosos sem supervisão.