Blusas congeladas e geada: Santa Catarina registra a manhã mais fria do ano

As baixas temperaturas foram provocadas pela atuação de uma intensa massa de ar frio que cobre o Sul do Brasil. Segundo dados da Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições meteorológicas em Santa Catarina, a Serra foi a região mais impactada.

Outras regiões do estado também sentiram os efeitos do frio rigoroso. Em Criciúma, no Sul, os termômetros marcaram 4,25°C. Já no Oeste, municípios como Monte Carlo e Água Doce ficaram perto de 0°C nas primeiras horas da manhã.

Apesar do sol ao longo do dia ajudar a elevar um pouco as temperaturas, a previsão indica que o frio deve retornar com força ao anoitecer.